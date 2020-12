Igor Dodon, aliatul lui Șor și Plahotniuc atacă opoziția: „Vă numiți europeni și democrați? Sunteți niște barbari”

„Ceea ce v-am spus se adeverește. V-am spus că dacă va învinge, se va începe o perioadă de haos și destabilizare. Eu am pierdut alegerile, nu am scos lumea în stradă. Oamenii nu au fost mulțumiți. Eu ca un om responsabil nu am scos lumea în stradă. Ținem la asigurarea liniștii în societate. Intrați în instituția prezidențială, am spus că nu voi face niciun blocaj. Pentru ce ieri în Parlament, deputații de la PAS și DA, acompaniați de Candu și Filip, ați distrus bunurile Parlamentului? Eu am blocat tribuna Parlamentului prin 2014, 2015, dar nu am distrus nimic. Vă numiți europeni și democrați? Sunteți niște barbari”, a menționat vloggerul Dodon.

„Cu ce scop scoate oamenii în stradă? Să mai infecteze câteva mii de oameni cu Covid? Nimeni nu vă împiedică să intrați în funcție. Eu am reușit să repar clădirea, acum vreți s-o distrugeți? Toate pârghiile sunt în mâinile noului președinte. Ieri am primit sute și mii de mesaje și m-au întrebat de ce nu ieșim în țară. Vă propun să vă liniștiți, intrați în funcție, din funcția de președinte să acționați politic conform Constituției. N-o să vă împiedice absolut nimeni”, a mai spus vloggerul Igor Dodon.