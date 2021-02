Igor Dodon ar fi FURAT zeci de cadouri primite de instituția Președinției / Ex-șeful statului este un hoț dovedit

Din păcate, președintele nu a indicat în niciun registru al cadourilor vacanțele din Turcia din primul an de mandat, cu care s-a lăudat pe rețelele sociale, și nici cursele charter care i-au fost puse la dispoziție de președintele din Belarus, Alexandr Lucasenko, și omul de afaceri rus, Andrei Nazarov. Ultimul, cel mai probabil, i-a și oferit lui Dodon setul de birou despre care am vorbit la începutu investigației.

Cele mai multe cadouri protocolare Dodon și le-a luat acasă în primul an de mandat de președinte – 29 din 48: icoane, mingi, sticle cu vin și băuturi tari, poze, suveniruri și chiar un ciocănaș din lemn pentru licitații. La Președinție a lăsat doar cărți și o copie a drapelului de stat. În 2018, șeful statului a devenit mai selectiv și a cerut să îi fie returnate doar o icoană cu chipul mai multor sfinți și un set pentru șah. Un an mai târziu, a optat din nou pentru icoane, mingi, un binoclu dăruit de Uniunea Ofițerilor din R. Moldova și o carte scrisă de cunoscutul premier britanic Winston Churchill. În toți cei patru ani de mandate, Igor Dodon a solicitat să îi fie returnate de Președinției 11 icoane pe care le-a primit cadou, patru mingi și doar două cărți.

Luxosul set de birou despre care Igor Dodon afirmă că îi aparține nu se regăsește nici în declarația de avere a fostului președinte. Chiar dacă Legea cu privire la declararea averii spune clar că în declarații trebuie indicate toate bunurile sub formă de metale și pietre prețioase și obiecte de artă a căror valoare depășește 15 salarii medii pe economie, adică peste 84 de mii de lei, în 2018. Apropo, setul a dispărut săptămâna trecută de pe biroul lui Dodon, de la sediul partidului.

Copyright © 2006 - 2021 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Timpul Liber 18 Februarie 2021, ora: 07:27

Visele au diverse semnificatii, iar fiecare element care ni se arata in somn se traduce intr-un fel unic in trairile pe care le are fiecare sau in viata de zi cu zi. De aceea, oniromantia ofera diverse explicatii pentru fiecare dintre vise. Astazi, iti vom spune ce inseamna cand visezi...