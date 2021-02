Igor Dodon ar fi FURAT zeci de cadouri primite de instituția Președinției / Ex-șeful statului este un hoț dovedit

Françoise Thom are 70 de ani și este de multă vreme una dintre autoritățile mondiale din domeniul studiilor ruse și sovietice. În interviul dat în exclusivitate pentru...

Nu este o metaforă şi mi-aş fi dorit să fie un fake-news. Nici una, nici alta. Ştirea are de ce să producă fiori, pentru că bagă direct omenirea într-un teritoriu neexplorat,...

Am privit acum seara "Secretele puterii" - o emisiune, avându-l drept moderator pe Alex Cozer. Evident, am urmărit cu atenție comentariile în timp real și vă expun...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

În fiecare an, la mijloc de ianuarie, vorbim mult, spumos şi superficial despre Eminescu. E o tradiţie care sperăm că odată cu scurgerea timpului va deveni şi una profund naţională.

"Contora Republicană de Curort din Moldova are în vânzare putiovci pentru sectorul ambulatoric pe lunile ianuarie, februarie, martie anul 1954.

Instaurarea comunismului in Rusia, la 7 noiembrie 1917, nu a fost – câtuși de puțin – un act spontan, ci rezultatul unui amplu proiect secret (“Planul Marburg”),...

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenco!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc.

Multă cerneală a curs în ultimii 10 ani despre reforma justiției... Am avut 20 de guverne în 30 ani, fiecare al doilea venea și reformă de doamne ferește totul și justiția ajungea într-un asemenea hal, încăt era numai bună s-o mai reformezi odată.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Năutul este unul dintre alimentele extraordinare atât datorită nutrienţilor conţinuţi (este bogat în proteine) cât şi modului în care se integrează spectaculos în fel şi fel de preparate culinare. În plus, este foarte săţios. Vă sugerăm reţeta unei...

„CNA nu face asemenea verificări. Potrivit Legii integrității, fiecare entitate are un Registru al cadourilor în care sunt obligați să includă toate cadourile primite în perioada exercitării funcției publice. Este pe seama fiecarei autorități să respecte regimul juridic de declarare a cadourilor.CNA poate și face aceste verificări doar în cadrul procedurii de evaluare a riscurilor instituționale. Deocamdată, președinția nu a fost supusă acestei proceduri”, a menționat ofițerul de presă al CNA, Angela Starinschi.

În pofida insistențelor de a afla cine au fost membrii Comisiei de evaluare a cadourilor de la Președinție, nu am reușit să primim un răspuns. Natalia Ipati, șefa Direcției relații externe și comunicare din cadrul Președinției, ne-a comunicat că numele nu sunt relevante, atâta timp cât persoanele s-au schimbat.

Din păcate, președintele nu a indicat în niciun registru al cadourilor vacanțele din Turcia din primul an de mandat, cu care s-a lăudat pe rețelele sociale, și nici cursele charter care i-au fost puse la dispoziție de președintele din Belarus, Alexandr Lucasenko, și omul de afaceri rus, Andrei Nazarov. Ultimul, cel mai probabil, i-a și oferit lui Dodon setul de birou despre care am vorbit la începutu investigației.

Cele mai multe cadouri protocolare Dodon și le-a luat acasă în primul an de mandat de președinte – 29 din 48: icoane, mingi, sticle cu vin și băuturi tari, poze, suveniruri și chiar un ciocănaș din lemn pentru licitații. La Președinție a lăsat doar cărți și o copie a drapelului de stat. În 2018, șeful statului a devenit mai selectiv și a cerut să îi fie returnate doar o icoană cu chipul mai multor sfinți și un set pentru șah. Un an mai târziu, a optat din nou pentru icoane, mingi, un binoclu dăruit de Uniunea Ofițerilor din R. Moldova și o carte scrisă de cunoscutul premier britanic Winston Churchill. În toți cei patru ani de mandate, Igor Dodon a solicitat să îi fie returnate de Președinției 11 icoane pe care le-a primit cadou, patru mingi și doar două cărți.

Cutia Neagră a încercat să afle care ar fi valoarea acestor tacuri dăruite de cântărețul milionar și gravate cu inscripția – „Președintelui Igor Dodon, de la Grigorii Leps”. În anul 2017, când i-a dăruit tacurile lui Dodon, Leps era un client fidel al unui cunoscut meșter artizan de tacuri de biliard din Ucraina, Ivan Arivaniuk. Ultimul are pe pagina sa de facebook mai multe poze în compania lui Leps și cu tacuri făcute pentru interpret. Prețul unui tac dintre cele mai modeste realizate de acest meșter este de 150 de mii de ruble rusești, sau circa 35 de mii de lei și nicidecum 1000 de lei.

Am contactat-o telefonic pe Natalia Ipati, șefa Direcției relații externe și comunicare din cadrul Președinției, pentru a afla detalii despre cum au fost evaluați ochelarii cu rama de aur la prețul de o mie de lei. Funcționara a recunoscut că membrii Comisiei de evaluare au apreciat prețul ochelarilor fără a-i vedea în față. Astfel, suma de 1000 de lei reprezintă prețul limită la care Igor Dodon putea primi înapoi cadoul fără a plăti nimic.

Actul de returnare a ochelarilor președintelui Igor Dodon nu menționează nimic despre valoarea acestui cadou, despre care însuși Leps spune că sunt ochelari, fabricați de compania lui de optică și au rama de aur. În magazinul online de optică a cunoscutului interpret nu am găsit niciun model de ochelari similari cu cei dăruiți lui Dodon. Cel mai probabil, aceștia au fost executați la comandă, pentru președintele moldovean. În Registrul de evidență a cadourilor protocolare în dreptul acestor ochelari de lux este însă indicată valoarea de estimare de 1000 de lei.

Luxosul set de birou despre care Igor Dodon afirmă că îi aparține nu se regăsește nici în declarația de avere a fostului președinte. Chiar dacă Legea cu privire la declararea averii spune clar că în declarații trebuie indicate toate bunurile sub formă de metale și pietre prețioase și obiecte de artă a căror valoare depășește 15 salarii medii pe economie, adică peste 84 de mii de lei, în 2018. Apropo, setul a dispărut săptămâna trecută de pe biroul lui Dodon, de la sediul partidului.

Ceea ce am reușit să aflăm însă este că un astfel de set de birou costă, pe siteul companiei producătoare, aproape 400 de mii de ruble rusești, echivalentul a circa 100 de mii de lei. Producătorul, o uzină rusească de producere a armelor, afișează pe site și o descriere pe măsură a setului: „Orice admirator al lui Putin, cu siguranță visează să aibă în proprietate un set de birou la fel ca al acestei personalități remarcabile. Acesta poate fi un cadou la alegeri pentru un demnitar, un conducător de companie sau orice persoană ambițioasă. Setul de scris este executat din malachit, una dintre cele mai nobile pietre, al cărei farmec este subliniat de placarea cu aur”.

Într-un interviu pentru jurnaliștii de la PRO TV, Igor Dodon declara acum un an că a primit un set de birou, identic cu cel de pe masa lui Vladimir Putin, cu ocazia unui forum al oamenilor de afaceri ruși de la Chișinău. Forumul la care se referă Igor Dodon a avut loc în septembrie 2018, iar organizația din Rusia este Asociația oamenilor de afaceri ruși „Delovaia Rossia”. Evenimentul în cadrul căruia a venit delegația rusească la Chișinău și i-a oferit lui Igor Dodon mult-discutatul set de birotică a fost unul oficial și se regăsește și în raportul de activitate pentru 2018 al președintelui Dodon, plasat pe site-ul Președinției.

Cel puțin 15 muncitori migranți care dormeau pe marginea unei șosele din India au murit după ce un camion scăpat de sub control i-a călcat, informează digi24.ro. Alte șase persoane au...

Preţurile petrolului au crescut marţi cu peste 2%, la cel mai ridicat nivel din ultimele 12 luni, după ce producătorii majori au demonstrat că ţin producţia sub control, în...

Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, va renunța la rolul său de director executiv la sfârșitul acestui an și va trece la rolul de președinte executiv, a anunțat marți compania. El va...

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)