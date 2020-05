Igor Dodon băgă la înaintare o întreagă armată de propagandiști românofobi pentru a ataca România

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Mihai Eminescu are pentru mulţi o imagine asemeni luceafărului din poezia cu acelaşi nume-rece, distant faţă de ceea ce se petrecea în veacul său, căutând iubirea eternă etc....

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

Am citit cu mult interes această erupție de creativitate a deputatului Bolea. Dacă sesizarea dată nu ar fi avut antetul parlamentului și nu ar fi fost semnată, aș fi crezut că asistăm la o farsă.

Alexandru Mustea are 45 de ani și provine dintr-o familie de medici. Acesta a activat în R Moldova timp de cinci ani, după care în 1995 a plecat în Germania, unde şi-a început cariera cu un stagiu la Berlin, ca mai apoi să fie numit medic-şef în oraşul...

Deputatul socialist Bogdan Ţîrdea a acuzat România că ar fi organizat evenimentul de transmitere a ajutorului umanitar pentru Republica Moldova cu mare fast, în timp ce reprezentanţii Chinei şi ai Rusiei ar fi fost mai modeşti atunci când au oferit spriijin Chişinăului. În plus, parlamentarul susţine că sprijinul Bucureştiului este nesemnificativ, dar şi că ar fi venit prea târziu, după ce Chişinăul a fost ajutat deja de Rusia, China şi Ungaria.

„România ne-ar fi ajutat mult dacă acum o lună cînd la Iaşi, Bucureşti, debarcau mii de moldoveni care se reîntorceau să fie testaţi. Înţelegem perfect că nimeni nu era pregătit. Nici un guvern din lume nu ar fi admis acest scenariu pentru măcar o secundă. Ar fi bine însă ca statul român să-şi concentreze toate forţele spre zona Moldovei - Suceava, Botoşani şi alte oraşe care au devenit mari focare”, a spus Pascaru.

Bagdat Kaidarovici Țîrdea, deputat PSRM „România nu are potenţialul SUA, Chinei, Rusiei şi nici măcar Ungariei. Toate aceste ajutoare să le păstreze pentru spitalele din Bucureşti, Iaşi, acolo unde lucrează şi astăzi cetăţeni ai Republicii Moldova”, a scris Nicolae Pascaru într-un articol pentru protalul socialist de știri Noi.md.

Un copil este obligat sa plateasca pentru o greseala teribila a mamei sale. KangKang, in varsta de 15 luni, din China, s-a nascut cu o fata dubla, iar presa locala l-a numit „copilul cu...

Am stat de vorbă cu specialiști în economie, politică externă, sănătate, societate și urbanism despre cum va arăta lumea, dar mai ales viața fiecăruia dintre noi, după pandemia de...

O fermă de flori din Olanda a scris un mesaj special în lanul de lalele pentru turiștii care în acest an nu pot vizita celebrele plantații din Țările de Jos, din cauza pandemiei de...

Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, Vladimir, pe numele său Nicolae Cantarean, are cetățenia Federației Ruse, scrie într-un decret emis de administrația Putin....

