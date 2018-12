Igor Dodon și geopolitica merelor moldovenești

Ninsoarea cade domol peste orașul Chișinău. Fulgi mici și denși se așază pentru prima oară în acest an peste casele demult dărâmate ale orașului. Intrăm în iarnă, iar drumurile și blocurile rămân aceleaşi.

Pe data de 10 noiembrie mă aflam în Istanbul, în drum spre Târgul de carte. La ora nouă dimineața, Istanbulul, care are tot atâția locuitori câți cetățeni are România, a paralizat brusc. Mașinile au înțepenit pe stradă, oamenii s-au oprit din mers.

Nu ştiu cum va fi România peste 100 de ani, dar dacă luăm ca reper ultimii 10 ani de când am intrat în Uniunea Europeană, chiar şi cu o criză economică la activ, am putea să proiectăm o evoluţie a economiei pentru următorii 10 ani.

În realitate, contrar laudelor lui Dodon doar pe parcursul acestui an, Rosselhoznadzor a interzis zeci de transporturi cu mere și prune moldovenești pe piața rusească. În afara oricăror dubii, Rusia continua să folosească impunerea interdicțiilor la importul merelor și prunelor moldovenești în scopuri pur politice, pentru a-și promova marionetele locale la putere.

Cel de-al doilea embargou a fost impus de Rusia in 2014, imediat după semnarea de către Republica Moldova a acordului de Asociere cu UE . În mod formal interdicția a fost impusă de Rospotrebnadzor în legătură cu pretinsele „încălcări ale legislației cu privire la protecția drepturilor consumatorilor”. În realitate toți experții au fost unanimi că adevăratul motiv al acestei acțiuni l-a constituit răspunsul Moscovei la asocierea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană.

Pentru prima data Rusia a impus un embargou total împotriva Republicii Moldova in anul 2006 ca rezultat al refuzului autorităților moldovenești de a semna așa numitul memorandum Kozak, care presupunea transnistrizarea prin federalizare a Republicii Moldova . Comerțul de vinuri, legume și fructe cu Rusia ocupa în acel moment 80-90% din totalul exporturilor moldovenești.

