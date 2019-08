Igor Dodon își duce soția și bodyguarzii la ONU. Deplasare de lux a președintelui la New York

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Președintele Dodon s-a întors din al 5-lea concediu în acest an.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

O prietena mi-a relatat odată despre o interacțiune pe care a avut-o in anii '90 cu Oazu Nantoi. La întrebarea ei "Domnule Nantoi, sunteți din Bucovina de Nord, ocupata, dvs. va considerați roman?", domnul Nantoi a răspuns: "doamna, dvs. nu va este rușine sa...

Cele două experimente politice totalitare, comunismul şi fascismul, reprezintă încă un subiect de real interes pentru cercetarea istorică, politologică, filosofică, sociologică etc. Dinamica dintre acestea două, cât şi legăturile dintre ele în diversele lor...

O altă inconsecvență este prezența celor doi bodyguarzi , atât timp cât în edificiul ONU de la New York este interzisă prezența pazei de corp a participanților la Adunare. Toți participanții de rang înalt la Adunare sunt însoțiți de Paza Internă a ONU.

După numărul de participanți, delegația președintelui poate fi comparată cu o delegație a Germaniei, Franței sau chiar a Federației Ruse. Important este că la Sesiune va participa și o delegație a Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, în frunte cu ministrul Nicu Popescu, delegație care în mod normal este alcătuită din 4-5 persoane . Astfel, bugetul de stat va acoperi deplasarea la New York a cel puțin 15 persoane.

Surse ale Deschide.MD au informat că deși segmentul înalt al Sesiunii va începe pe 24 septembrie, iar discursul lui Igor Dodon este planificat pentru 27 septembrie, delegația prezidențială se va afla la New York de pe 22 până pe 28 septembrie. În mod firesc, delegațiile înalte se deplasează la Sesiunile Adunării generale ale ONU pentru 3 zile, șederea fiind corelată cu data în care se ține discursul.

Igor Dodon va zbura la New York, pentru a participa la cea de-a 74-a Sesiunea a Adunării Generale a ONU, în fruntea unei delegații fără precedent pentru Republica Moldova, alături de soția sa, trei consilieri, doi membri ai aparatului prezidențial, doi bodyguarzi, un cameraman și un fotograf.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)