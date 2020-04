Igor Dodon îl imită pe Plahotniuc, dar speră că o va termina altfel

Un mare poet – am uitat cum îi zice, dar într-adevăr este mare, pentru că unul mic n-ar fi putut spune așa ceva -, deci, un mare poet a scris un gând genial, și anume: „Să nu deștepți niciodată pe sclavul care doarme, căci cine știe de nu visează în acest moment că...

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

... precum vă spuneam, se făcea că eram mort. Ba nu, nu eram, ci fusesem. Nu, nici așa nu e bine. Ce înseamnă fusesem? E un aspect al timpului trecut, care nu are nici noapte, nici zi, nici toamnă și nici primăvară. Eram e mai bine, deoarece deși e tot un timp mort, exprimă moartea într-o...

Iata horoscopul zilei de azi LUNI 20 APRILIE 2020. Incepe o noua saptamana ce gazduieste Luna Noua a lunii aprilie deci ne pregatim pentru noi seminte pe care sa le sadim in solul vietii noastre ca ulterior sa culegem noi rezultate, poate alt tip de rezultate decat pana acum. Astazi, totul...

Un copil este obligat sa plateasca pentru o greseala teribila a mamei sale. KangKang, in varsta de 15 luni, din China, s-a nascut cu o fata dubla, iar presa locala l-a numit „copilul cu masca”. Va avertizam ca imaginile si povestea pot avea un puternic impact emotional.

Igor Dodon, de fapt, acționează ca un (corona)virus - care pătrunde mai ușor în generația homo sovieticus, iar cei care n-au trecut prin komsomol, sunt în mare parte imuni față de propaganda ieftină a trustului mediatic dodonist. Toate aceste pupături cu mitropolitul, strânsul capșunilor cu Kirkorov, trasul de selfi prin coridoare cu liderii altor state, „традиционные совещания” (întâlnirile tradiționale), bătutul mătăniilor la Kremlin, etc trezesc, în cel mai bun caz, ironia părții active a societății, dar de fapt trezesc ura.

Chiar dacă televiziunile controlate de fostul regim, etalau admirația poporului pentru „conducătorul iubit care are grijă de fiecare”, realitatea era cu totul alta, „poporul iubit” nu simțea, atât față de guvernanți cât și față de această parodie de țară, nimic mai mult decât un profund dispreț. De fapt, „revoluția ambasadorilor” a fost o revoluție împotriva unui model toxic de administrare a statului - un model unde principiul separației puterilor în stat, statul de drept, libertatea de exprimare sau democrația au fost substituite de ”modelul ghișeului unic”.

