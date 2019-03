Igor Dodon: Important ca prin venele socialiştilor să nu curgă sânge de român

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Am citit zilele trecute romanul de debut al lui Alexandru Bordian, publicat la Paralela 45, București, 2018. M-am bucurat să constat că tot mai mulți prozatori buni (!) de la noi își fac loc în literatura română. Nu știu când s-a întâmplat ultima dată să avem în...

Sunt nevoiţi să caute prin gunoi pentru a se hrăni. Este soarta a mii de venezueleni aduşi sub pragul sărăciei de anii de criză politică şi economică. Regimul Maduro nu recunoaşte că proprii cetăţeni mor de foame şi respinge orice ajutor umanitar internaţional. Liderul Opoziţiei...

„Rusia a trecut de la dorința de a vedea Europa câștigând autonomie strategică tot mai mare, așa cum a fost la începutul anilor 2000 (înainte de summitul Rusia-UE de la St. Petersburg în 2003, războiul din Irak în același an), la dorința de a...

Retorica din campania electorală trebuie abandonată, iar forțele politice reunite sub umbrela blocului ACUM trebuie să se implice în crearea noii guvernări, ca să nu aibă de suferit cetățenii. Opinia a fost exprimată de către președintele PDM, Vlad Plahotniuc.

Arheologii egipteni au descoperit un sfinx cu cap de berbec care este asociat cu bunicul lui Tutankamon. Acesta, care are o lungime de 50 de metri, o înălţime de 35 de metri şi o lăţime de 1,5 metri, a fost găsit sub câţiva metri de pământ la Gebel el-Silsila, o carieră...

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat că 500 din cele 2.000 de cuvinte moștenite la noi au fost păstrate în toate cele nouă...

„Da, milioane, numai că unii se ascund după naţiunea civică moldovenească, alţii după narativul moldovenismului patriarhal, dacă aş putea aşa spune, şi care are originile sale în ideologia de pe timpul regimului ţarist şi prelungit pe timpul regimului comunist din anii 40 a secolulului treacut şi practic până în ziua de azi.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)