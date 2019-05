Igor Dodon nu are dreptul să înainteze candidatura la funcția de prim-ministru

Bloggerul Eugen Luchianiuc îi dă replică liderului PPDA, Andrei Năstase, care a lansat ieri atacuri dure la adresa celor care îl critică. Răspunsul bloggerului vine sub formă unui demers către conducerea Spitalului Clinic de Psihiatrie, în care Luchianiuc cere ca Năstase...

Astfel, judecătorii constituționali au decis că președintele nu poate înainta o candidatură la funcția de prim-ministru, în cazul în care Parlamentul nu are o conducere și nu este în măsură să adopte nicio lege în lipsa unei majorități parlamentare.

Curtea Constituțională a examinat astăzi, 15 mai, sesizarea depusă acum trei săptămâni de șeful statului Igor Dodon cu privire la dreptul președintelui de a înainta candidatura la funcția de prim-ministru în cazul în care Parlamentul nu are o conducere, transmite Politics.MD cu referire la unimedia.info.

