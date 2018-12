Igor Dodon nu-și dorește ca PSRM să obțină majoritatea parlamentară după alegeri, opinie

Moto: „Este timpul să luăm apărarea Românismului în propria lui țară. Căci, numai câțiva ani încă, dacă spiritualitatea lui se va confunda cu demagogia, toată puterea educativă a acestei spiritualități va fi compromisă” (C. Rădulescu-Motru)

Cum vă spuneam, cu câteva săptămâni în urmă, am fost la Istanbul, dar nu doar în excursie, ci ca participantă la cea de-a 37-a ediție a Târgului Internațional de Carte TÜYAP de la Istanbul, între 10 și 12 noiembrie. Evenimentele au fost organizate de Institutul...

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenko!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc. Atunci nici nu bănuiam măcar că, scandând „Jos,...

Varza este bogată în fibre alimentare, are puţine calorii, multe minerale şi vitamine şi ajută să slăbim natural .

Andrei Popov consideră că și Partidul Democrat are obiectivul ca PSRM să obțină cel puțin 30-35 de mandate în următorul Parlament, ca să nu ofere mai mult spațiu pentru alți lideri și partide mai puțin „îmblânzite” și mai hotărâte. Totodată, PSRM să nu obțină mai mult de 45 de mandate. „De aceea, se activează și Partidul Șor, bănuiesc că există explicație și de ce Partidul Comuniștilor a anunțat că va participa nu doar pe liste, dar și pe circumscripții uninominale”, a menționat președintele Institutului pentru Inițiative Strategice.

În opinia lui Andrei Popov, Igor Dodon a promis atât de multe lucruri pe care nu le va putea realiza și într-un an sau doi partidul „se va dezumfla”, iar oamenii își vor pune întrebări de ce PSRM nu luptă cu oligarhia. „Eu cred că Igor Dodon rațional a luat decizia să nu lupte pentru o majoritate acum, să mimeze acest proces, să fie foarte, foarte activ, dar în realitate să nu-și dorească cu adevărat”, a spus Andrei Popov în emisiunea „Politica Nataliei Morari”, la postul de televiziune TV8.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)