Igor Dodon: „O felicit pe contracandidata mea, Maia Sandu. Diaspora reprezintă, la modul real, un electorat paralel al Republicii Moldova”

Vladimir Putin i-ar fi spus lui Emmanuel Macron, în cadrul unei conversații telefonice recente, că opozantul rus Alexei Navalnîi s-ar fi otrăvit singur cu noviciok, scrie The...

În preambulului programului său electoral, Igor Dodon se întreabă dacă are Republica Moldova viitor, cum va fi acesta, dacă va supraviețui Moldova ca stat independent, cum se va...

Programul de înzestrare "Transportor blindat pentru trupe 8x8" are drept scop dotarea marilor unităţi şi unităţi de manevră, sprijin de luptă şi sprijin logistic cu vehicule tactice, care...

Sâmbătă, 17 octombrie 2020, am aflat ceea ce „pe surse” se știa de ceva timp: Cîțu, Cîmpeanu și Anisie sunt primii trei candidați propuși de PNL București pentru Senat. Această...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Încheiem seria de articole cu privire la distrugerea Chișinăului de către armata roșie de ocupaţie, în cel de-al Doilea Război Mondial. După cum am relatat și în...

Numele Balmuş provine de la o poreclă ce are la bază cuvântul balmoş – termen culinar ce numeşte o mâncare ciobănească în care se amestecă diferite ingrediente (zer...

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Cât despre votanții din diaspora Dodon a spus următoarele: „Noi cu toții am remarcat aseară că diaspora a fost foarte activă la aceste alegeri și putem spune că diaspora reprezintă, la modul real, un electorat paralel al Republicii Moldova. Acest electorat are propria viziune și propriile preferințe politice și în mare parte aceste preferințe ale diasporei se deosebesc, se află în disonanță cu preferințele populației majoritare care locuiește și muncește acasă, în Moldova. Așa arată rezultatul votului. E și aceasta o realitate a democrației”.

„O felicit pe contracandidata mea, Maia Sandu. Se repetă situația de acum 4 ani, când am fost doi concurenți în turul doi. Cred că ne vom vedea la dezbateri televizate”, a mai spus Igor Dodon.

„Mulțumesc cetățenilor, care au participat activ la scrutinul de ieri și le mulțumesc celor, care m-au susținut prin vot direct. Am văzut mobilizare bună în interiorul țării, dar sper că pentru turul doi mobilizarea va fi și mai bună. Faptul cum au avut loc alegerile este un răspuns celor care vorbeau de falsificări. Ar fi bine să își ceară scuze de la instituțiile statului și de la cetățeni pentru falsuri. Rezultatul acum vă convine? Nu mai vorbiți de falsificări?”, a declarat Igor Dodon.

Conflictul militar dintre Armenia și Azerbaidjan pe seama regiunii disputate Nagorno-Karabakh s-a reaprins în cursul zilei de astăzi. După cum am precizat anterior, Armenia a declarat...

In noaptea de 24 spre 25 octombrie 2020 se revine la ora de iarna, ceasurile vor fi date cu o ora inapoi, astfel incat ora 4:00 va deveni ora 3:00. Duminica, 25 octombrie 2020, va fi cea mai...

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)