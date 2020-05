Igor Dodon recunoaște că „frații din România” au oferit CEL MAI CONSISENT ajutor

Declarațiile președintelui Igor Dodon cu referire la partenerii din Uniunea Europeană, care nu ne-ar ajuta în vreme de pandemie, sunt manipulatorii și de neiertat. Experții în...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Mihai Eminescu are pentru mulţi o imagine asemeni luceafărului din poezia cu acelaşi nume-rece, distant faţă de ceea ce se petrecea în veacul său, căutând iubirea eternă etc....

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

A trecut deja și Duminica Sfintei Cruci. Practic putem spune că a trecut jumătate din post. Pentru că ne-am obișnuit să spunem postul de patruzeci de zile, fără să ne întrebăm de ce anume acest post are de fapt mai mult de atât.

Am citit cu mult interes această erupție de creativitate a deputatului Bolea. Dacă sesizarea dată nu ar fi avut antetul parlamentului și nu ar fi fost semnată, aș fi crezut că asistăm la o farsă.

Iata horoscopul zilei de azi JOI 7 MAI 2020; nodurile Lunare s-au mutat pe axa Gemeni-Sagetator si au lasat axa Rac-Capricorn, iar azi avem SuperLuna plina florala in Scorpion. Nodurile Lunare poarta in ele mesaje despre destinul nostru, de unde venim si incotro ne indreptam ca poveste a...

„România rămâne un partener strategic pentru Republica Moldova, ajutorul este o dovadă în plus că România a fost şi va fi alături de R. Moldova. Acest sprijin se adresează tututor cetăţenilor, indiferent de etnie, religie sau limba care o vorbesc”, a menţionat Marcel Vela, ministrul de Interne al României.

„R. Moldova are nevoie de toată lumea, Guvernul României vine astăzi cu o misiune umanitară ce vine să acopere o parte dintre nevoile R. Moldova”, a afirmat Nelu Tataru, ministrul Sănătăţii de la Bucureşti.

„Evenimentul este unul extrem de important pentru relaţiile dintre cele două state şi este un gest cu adevărat frăţesc din partea prietenilor noştri, din partea fraţilor noştri , vecinilor de peste Prut. Prietenul la nevoie se cunoaşte – este o vorbă ce sună la fel pe ambele maluri ale Prutului. Ambele ţări, la fel ca şi multe ţări din lume, suntem într-o perioadă foarte dificilă şi acest suport este cu atât mai mult important cu cât cunoaştem că nu este simplu la nimeni. Nici în România nu este simplu şi faptul că anume în această situaţie, prietenii noştri din România au venit cu acest suport este un mesaj foarte important care arată relaţiile dintre două state. Noi am mai primit ajutoare şi din Est, şi din Vest şi trebuie să o recunosc şi să spunem ferm că acest ajutor este unul dintre cel mai consistent oferit de către statele prietene Republicii Moldova. Acest suport vine înainte de Ziua Europei, iar ceea ce se face astăzi la Chişinău corespunde şi spiritului european din aceste două state”, a spus Igor Dodon.

Noi am mai primit ajutoare şi din Est, şi din Vest şi trebuie să o recunosc şi să spunem ferm că acest ajutor este unul dintre cel mai consistent oferit de către statele prietene Republicii Moldova. Declaraţia aparţine preşedintelui R. Moldova, Igor Dodon şi a fost făcută la evenimentul de donare a unui prim lot de echipamente medicale şi medicamente din asistenţa umanitară acordată R. Moldova de România în contextul combaterii pandemiei cu COVID-19​​​​​​​. Evenimentul s-a desfăşurat la Institutul de Medicină Urgentă din Chişinău.

Un copil este obligat sa plateasca pentru o greseala teribila a mamei sale. KangKang, in varsta de 15 luni, din China, s-a nascut cu o fata dubla, iar presa locala l-a numit „copilul cu...

Am stat de vorbă cu specialiști în economie, politică externă, sănătate, societate și urbanism despre cum va arăta lumea, dar mai ales viața fiecăruia dintre noi, după pandemia de...

O fermă de flori din Olanda a scris un mesaj special în lanul de lalele pentru turiștii care în acest an nu pot vizita celebrele plantații din Țările de Jos, din cauza pandemiei de...

