Igor Dodon se pregătește să zboare iarăși la Moscova, după ce a discutat cu Dmitrii Kozak la telefon

La finele discuției, am convenit cu Dmitrii Kozak în privința organizării vizitei mele de lucru în Federația Rusă, pentru a discuta un șir de chestiuni actuale privind interacțiunea interstatală moldo-rusă”, a declarat Igor Dodon, care mai are zile numărate în funcția de Președinte.

În special, Dmitrii Kozak a subliniat faptul că datorită eforturilor mele, în luna aprilie 2017, Moldova a semnat Memorandumul de cooperare cu Uniunea Economică Eurasiatică, iar în luna mai 2018, a devenit prima țară cu statut de observator pe lângă UEEA. La rândul meu, am exprimat gratitudine domnului Kozak și actualei conduceri a Federației Ruse, pentru susținerea multilaterală acordată Republicii Moldova, inclusiv pentru reluarea exporturilor și extinderea categoriilor de produse agricole autohtone exportate în Rusia, pentru asistența acordată în combaterea pandemiei de coronavirus și sprijinul material oferit agricultorilor noștri, afectați de secetă.

Mihai Popșoi, deputat PAS: „Dna Sandu nu are cum să numească un Dodon în funcția de premier. El nu are decât să meargă la Curtea Constituțională. Asta este o încerca de a proiecta o siguranță în echipa socialiștilor. Șansele lui Dodon să devină premier...

