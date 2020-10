Igor Dodon: Voi acorda o atenție deosebită dinamizării relațiilor cu vecinii noștri cei mai apropiați – România și Ucraina

De asemenea, actualul Preşedinte pledează pentru consolidarea și extinderea legăturilor cu cei mai mari parteneri internaționali de dezvoltare în interesul Republicii Moldova, menţionând în acest context SUA, China şi Turcia. Un alt obiectiv al lui Igor Dodon este continuarea cooperării cu succes cu Federaţia Rusă. „Rusia este partenerul strategic principal al Republicii Moldova. Vom continua să restabilim și să dezvoltăm relațiile de prietenie cu Rusia, așa cum am procedat chiar din primele luni ale mandatului meu de Președinte. Nu voi admite alinierea Moldovei la sancțiunile antiruse. Vom obține extinderea numărului de întreprinderi din Moldova, pentru care va fi deschis accesul pe piața rusă, creșterea numărului de locuri bugetare pentru studenții din Moldova în instituțiile universitare din Rusia. Vom continua practica de organizare a forumurilor economice moldo-ruse și atragerea investițiilor ruse în economia Moldovei”, se spune în programul său electoral.

Dacia a deschis un nou capitol din istoria sa, odată cu prezentarea primului său model de serie electric ale cărui trăsături generale erau anticipate încă din luna martie a acestui an de showcar-ul Dacia Spring.

Un mar pe zi tine doctorul departe. Iar mai multe mere tin kilogramele in plus departe. Merele sunt disponibile in orice sezon. Asa ca, daca ajungi la concluzia ca vrei sa scapi de niste kilograme, dieta cu mere este cea mai la indemana.