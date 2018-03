Igor Șeremet: „Informația despre reținerea mea pentru 72 de ore este falsă. Am depus mărturii la Procuratura Anticorupție”

Fostul primar interimar de Bălți Igor Șeremet a dezmințit că ar fi fost reținut de către procurorii anticorupție, care astăzi au efectuat percheziții la primăria din oraș.



Într-un mesaj publicat pe Facebook, Șeremet a negat și speculațiile lansate de fostul său șef, Renato Usatîi, precum că presupusa reținere ar fi un act de răzbunare pentru refuzul de a candida pentru funcția de primar.

„Reținerea mea pe 72 de ore este o informație falsa! Aproximativ la 17.20 am ieșit din sediul Procuraturii Anticorupție! De dimineața, PÂNĂ seara, împreuna cu avocatul meu și procurorul pe caz, am lucrat pe marginea tuturor circumstanțelor invocate în actele procesual-penale și PÂNĂ la sfârșit, prin declarații detaliate, am adus o claritate pe marginea tuturor întrebărilor iscate din partea organelor de drept, astfel încât să nu mai fie loc de orice temei de aplicare a oricăror măsuri preventive! Falsă este și speculația precum că s-a „negociat” participarea mea la alegerilor locale din mai 2018 în calitate de candidat independent!”, a scris Șeremet.





Fostul viceprimar și primar interimar de Bălți, avocat de meserie, a mai scris că se va implica activ în toate măsurile procesuale demarate de Procuratura Anticorupție „pentru a afla adevărul”.

Igor Șeremet a mai cerut presei ca înainte să difuzeze informații de genul celor care l-au vizat, să fie verificate datele și să nu se meargă pe presupuneri speculative.

Amintim că Procuratura Anticorupție a inițiat o cauză penală pentru abuz de serviciu comis de funcționari din cadrul primăriei Bălți. Potrivit datelor anchetei, odată cu declanșarea crizei deșeurilor, oficiali din primărie au cerut unei companii să cumpere de urgență 100 de tomberoane pentru municipalitate.

Mai mult, suma necesară, de 600 de mii de lei a fost transferată, la indicația acelorași persoane, unei alte firme private și a fost cheltuită pentru necesitățile proprii ale acesteia, nu pentru containere de colectare a gunoiului.

„Prin urmare, s-a constatat protejarea ascunsă a intereselor companiei private de către primăria municipiului Bălți”, se arată într-un comunicat al Procuraturii Anticorupție.

