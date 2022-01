Igor Grosu explică necesitatea stării de urgență pe 60 de zile: „Experiența situației din octombrie 2021 și de acum, din ianuarie, ne arată că nu avem motive să ne relaxăm”

Președintele Parlamentului Igor Grosu afirmă că, deși pentru luna ianuarie problema aprovizionării Republicii Moldova cu gaze naturale a fost soluționată, nu există motive de relaxare. În condițiile unui preț imprevizibil la gazele naturale pe piața internațională, guvernarea a decis instituirea stării de urgență pentru o perioadă de 60 de zile, scrie punctul.md.

De asemenea, Igor Grosu recunoaște că a așteptat o atitudine mai prietenoasă din partea Gazprom, în situația în care nu era vorba despre datorii, ci despre efectuarea plăților în avans, notează IPN.

Președintele Parlamentului spune că guvernarea a sperat că Gazprom va fi mai indulgent cu Republica Moldova și nu va veni cu noi ultimatumuri privind eventuala sistare a furnizării gazului. Igor Grosu spune că atitudinea neprietenoasă a concernului rus este o lecție pentru autoritățile de la Chișinău.

„Noi am sperat până în ultimul moment că Gazprom va trata cu mai mult respect situația în care se află Republica Moldova. Și aici nu vorbim de datorii. Plata pentru gazele pe care le-a consumat Republica Moldova în decembrie a fost onorată. Plățile pentru primele 10 zile din ianuarie deja erau efectuate. Unicul lucru de care avea nevoie Moldovagaz era un răgaz de câteva zile, până la sfârșitul lunii ianuarie, pentru a face toate plățile. Starea de urgență a permis timp de câteva ore să soluționăm problema. Am sperat până în ultimul moment că vom fi tratați prietenește. N-a fost să fie. Lecția am învățat-o”, a spus Igor Grosu în cadrul unei ediții speciale de la un post public de televiziune.

Totodată, Igor Grosu mai spune că prețul la gazele naturale pe piața internațională sunt extrem de volatile, iar atât timp cât nu există o stabilizare și o previzibilitate a situației de pe piață, starea de urgență se va menține. El mai menționează că, deși criticată de opoziție, instituirea stării de urgență a permis soluționarea în câteva ore a problemei energetice. Din bugetul de stat au fost transferate în avans către Moldovagaz fondurile destinare compensării tarifului pentru perioada rece a anului.

„Experiența situației din octombrie 2021 și de acum, din ianuarie, ne arată că nu avem motive să ne relaxăm. Iată de ce am decis că e mai judicios să instituim această stare de urgență pentru 60 de zile și să fim pregătiți să intervenim prompt pentru a asigura cetățenii cu gaze naturale. Noi avem sistemul de compensații pentru cetățeni. Încă anul trecut am prevăzut acești bani, iar această stare de urgență a permis ca resursele bugetate să fie folosite în avans. Oricum banii erau prevăzuți pentru a compensa tariful”, a mai spus Grosu.

Vă amintim că starea de urgență la nivel național a fost instituită ieri, 20 ianuarie, de către Parlament, cu voturile a 58 de deputați PAS.

Potrivit legii, pe perioada stării de urgență este dispusă, la necesitate, raționalizarea consumului de gaze naturale. De asemenea, are loc instituirea unor instrumente rapide de colectare a plăților de la consumatori pentru gazele naturale folosite. Poate avea loc instituirea unui regim special de procurare a gazelor naturale în regim rapid sau alocarea mijloacelor financiare pentru asigurarea procurării volumelor necesare de gaze naturale, în caz de necesitate.