Igor Grosu își dorește ca unioniștii să meargă separat de PAS în alegerile parlamentare anticipate / Vom merge singuri la aceste alegeri

Poliţia rusă a reţinut-o sâmbătă pe Iulia Navalnîia - soţia principalului opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnîi, aflat în detenţie - la un protest care are...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

1542 - S-a născut regina Maria Stuart a Scoției (d. 1587). 1832 - A apărut la București, sub conducerea lui Ion Heliade Rădulescu, primul număr din „Buletin, gazeta...

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

În fiecare an, la mijloc de ianuarie, vorbim mult, spumos şi superficial despre Eminescu. E o tradiţie care sperăm că odată cu scurgerea timpului va deveni şi una profund naţională.

Este mare sărbătoare în ziua aceasta pentru toți creștinii, fiindcă are loc pomenirea Aducerii moaştelor Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur. Iată ce trebuie să știe...

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenco!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc.

Multă cerneală a curs în ultimii 10 ani despre reforma justiției... Am avut 20 de guverne în 30 ani, fiecare al doilea venea și reformă de doamne ferește totul și justiția ajungea într-un asemenea hal, încăt era numai bună s-o mai reformezi odată.

Reapare periodic trăznaia cu boierul de la Iași care în 1859 ar fi spus ”Eu sunt boier moldovan, român e țăranul”. Și o văd la oameni de la care am pretenții, nu doar la tot soiul de adunați de prin gloata moldovenistă de la Chișinău.

În perioada sărbătorilor de iarnă cu toții punem câteva kilograme în plus. Perioada grea începe după finalul vacanței, când ne apucăm de slăbit.

Este mare sărbătoare în ziua aceasta pentru toți creștinii, fiindcă are loc pomenirea Aducerii moaştelor Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur. Iată ce trebuie să știe credincioșii despre această sărbătoare.

Un bărbat și o femeie au fost răniți într-o deflagrație puternică, produsă marți seara într-o locuință din orașul Sângerei. Corpul neînsuflețit al unui alt bărbat a fost găsit sub dărâmături după mai bine de două ore de căutări,...

Totodată, el a menționat că PAS va merge cu mesajul pro-european. „Noi am avut experiența a două blocuri și, din prisma acestor experiențe și a ultimelor alegeri, consider că e bine să ne concentrăm eforturile în două părți: pe de o parte – cei care pledează mai activ, mai pronunțat pentru apropierea cu România, vorbesc de unioniști – e bine să se regrupeze. Pe de altă parte – noi vom merge cu mesajul nostru pro-european. Nu avem divergențe cu unioniștii, dar din punct de vedere al campaniei electorale, eu cred că mai bine ar fi așa, să ne ajutăm reciproc în cadrul campaniei”, a precizat Grosu, pentru sursa citată.

„Noi am discutat lucrul acesta cu partenerii din Parlament și cu cei din opoziția extraparlamentară și le-am spus foarte bine: spre exemplu, pentru unioniști – ar fi bine ca unioniștii să se grupeze într-un pol. PAS, cel mai probabil, în opinia mea, va merge singur la aceste alegeri anticipate”, a declarat Igor Grosu, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră”, de la TV8.

Poliţia britanică a arestat patru băieţi şi o fată, cu vârste de 13 şi 14 ani, sub bănuiala de conspiraţie pentru comiterea unei crime, în cadrul anchetei asupra morţii...

Ducele și ducesa de Sussex au renunțat la rețelele sociale în timp ce se concentrează pe noile lor roluri în SUA, relatează The Guardian, citat de Mediafax.

Cel puțin 15 muncitori migranți care dormeau pe marginea unei șosele din India au murit după ce un camion scăpat de sub control i-a călcat, informează digi24.ro. Alte șase persoane au...

