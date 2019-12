Îi îndopăm cu „comentarii literare”, în loc să citească autorii, apoi ne mirăm că ies analfabeți funcționali!

E plin internetul de cei care comenteaza rezultatele testului PISA: 44% dintre elevii români sunt analfabeți funcționali. Adica aproape jumatate dintre elevi citesc un text, dar nu inteleg o iota din ce citesc.

Tinerii astia citesc chiar acum acest text, dar pentru ei sunt doar litere. La fel de bine as putea scrie aici despre pisici, despre Instagram sau despre vacanta de vara a mamelucilor domestici. Le-ar fi egal, nu ar pricepe nimic.

Iar noi, restul, ne miram. Cum am ajuns aici? De parca Invatamantul asta romanesc e o nebunie daruita de Kam, zeul Martienilor, iar noi am aflat abia acum doua minute ca nu e in regula.

Sa luam Limba Romana si sa ne gandim putin cum se studiaza ea.

Cat am inteles eu in scoala generala din Eminescu? Despre tema mortii, despre trecerea timpului, despre nelinistile unui indragostit.

Nimic! Am ajuns la concluzia ca: pana in clasa a VIII-a nu am inteles aproape nimic din poeziile lui (in afara de Somnoroase Pasarele, Sara pe deal…) Doar le-am invatat si le-am reprodus ca papagalul. Impreuna cu comentariile altora despre ele.

Gandirea mea pe tema Eminescu a fost aproape de zero. Am fost un papagal. Nu am avut nici macar o parere personala despre opera lui, pentru ca NU IL INTELEGEAM. Si eu eram un elev bun.

Cu scuzele de rigoare, poate ca voi sunteti mai evoluati, dar asta e adevarul.

L-am recitit in clasa a XII-a si era ca si cum l-am citit pentru prima data. Am inceput sa il inteleg:

„Viitorul si trecutul Sunt a filei doua fete, Vede-n capat începutul Cine stie sa le-nvete; Tot ce-a fost ori o sa fie In prezent le-avem pe toate, Dar de-a lor zadarnicie Te întreaba si socoate.”

O poezie imposibil de patruns de catre un elev de clasa a VIII-a sau a X-a… Ea de batai de cap studentilor la Filosofie.

Si, daca ma intrebati acum daca as fi preferat sa citesc in scoala Micul Print sau orice carti de aventuri, in loc de Eminescu, Slavici, Sadoveanu, as spune DA, fara ezitare. Si pentru copiii mei as spune acelasi DA. Trebuie sa le facem pofta de lectura, sa le servim carti pe care le pot intelege cu mintea lor . Apoi, la timpul potrivit, studiem poeziile grele de Eminescu,m. Va fi ca incununare a unor ani de lectura, nu ca acum, un supliciu.

Nu am inteles nimic nici din Slavici. Pur si simplu am invatat opera lui la o varsta mult prea mica.

Dam note mari celor care reproduc ca papagalii parerile altora despre opere literare. Putem avea 10 la examene FARA SA CITIM un rand din cartile de la scoala. Este suficient sa memoram ce spun criticii literari, profesorii. Noi NU GANDIM, noi reproducem ca niste robotei fara minte a caror singura calitate e ca au capacitate de stocare. Care are capacitatea de stocare mai mare si reproduce mai fidel castiga. Roboti pe banda rulanta. Roboti cu diplome.

Scoala nu e atractiva. Multi autori nu sunt interesanti pentru anumite varste. N-am nimic cu Slavici, cu Agarbiceanu, cu Rebreanu. Tu ai citi Moara cu Noroc, Fefeleag, Padurea Spanzuratilor sau ce e acum prin lista de lecturi, seara la culcare? De ce crezi ca un elev ar citi-o cu placere? Sunt opere care sa iti faca pofta de lectura, iar altele o omoara. Asta e realitatea, trebuie sa tinem cont de ea.

Pai noi, in loc sa ii lasam sa vorbeasca liber, sa fie originali, sa bata campii pe marginea unei opere, sa le dam carti care sa ii atraga, ii punem sa fie papagali? Si apoi me miram ca-s analfabeti functionali, nu? Doamne, cum s-a intamplat de am ajuns aici? Ce chestie!

Nu mai zic de celelalte materii, as mai scrie doua ore.

