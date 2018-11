Îl credeți? Ghimpu spune ca a refuzat 400 de milioane de la un om de afaceri, plus o majorare

Liderul Partidului Liberal (PL), Mihai Ghimpu, susține că i s-a propus, la un moment dat, „un cadou” de 400 de milioane de lei (circa 25 de milioane de dolari), dar a refuzat. Totuși, Ghimpu nu a dezvăluit cine i-ar fi propus această sumă impresionantă și pentru ce servicii anume.



Potrivit liberalului, cineva i-a propus în două rânduri 400 de milioane de lei, dar spune că dânsul nici nu a vrut să audă. „Mi s-au propus 400 de milioane de lei. De două ori s-a încercat. Trebuia să accept o majorare și eu nu am acceptat-o. Am spus că nu am venit în politică pentru bani”, a declarat politicianul ieri-seară, la „Tv8”.

De asemenea, politicianul afirmă că și Ilan Șor ar fi încercat să-i „cumpere tăcerea”, dar nici de această dată nu a acceptat.

Sursa: ziarulnational.md