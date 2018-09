Îl mai ții minte pe comisarul Corrado Cattani din serialul Caracatița? Uite cum arată acum

"La piovra" a facut furori in anul 1992, atunci cand a fost lansat in Romania. Printre personajele de neuitat ale serialului italian s-a aflat si Michele Placido, actorul care a jucat rolul comisarului Corrado Cattani.



Michele Placido este barbatul care a frant inimile telespectatoarelor din toata lumea. El a aparut in cateva filme TV din anii 1970, dar in anul 1983 a primit rolul care l-a facut celebru, cel al inspectorul de politie ce investigheaza Mafia in serialul Caracatita, de Damiano Damiani.

Dupa succesul avut in serial, el a mai aparut si in alte filme si productii de televiziune, printre care intr-un film semibiografic despre Giovanni Falcone si L’ultimo padrino.





Actorul, in varsta de 72 de ani, a fost casatorit cu actrita Simonetta Stefanelli de care a divortat in 1994, iar din anul 2012 a luat-o de nevasta pe actrita cu care avea o relatie de 10 ani, Federica Vincenti, potrivit libertateapentrufemei.ro.

Ultima oara cand Michele a fost fotografiat in public a fost in luna februarie a acestui an, atunci cand actorul a participat la un show de moda tinut de Gorgio Armani in Milan, Italia.