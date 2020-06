Îl slujesc pe Igor Nicolaevici! Este oare important să știm pe cine decorează președintele și pentru ce merite?

Sursa informațiilor: în prima etapă, am analizat decretele Președintelui Republicii Moldova privind acordarea ordinelor de stat și acordarea celor mai înalte titluri în perioada 1 ianuarie 2017 – 30 mai 2020. În a doua fază, am verificat persoanele numite în decretele de atribuire.

Jurnalista Elena Pahomova, care a lucrat în repetate rânduri sub patronajul președintelui Dodon, a fost decorată cu Ordinul Gloria Muncii în 2018. Pahomova lucrează la postul de televiziune NTV Moldova, deținut de socialistul Furculiță. Anterior, aceasta a lucrat pentru RTR-Moldova, Primul canal transnistrian și Publika TV. Totodată, a fost scenarista unei serii de filme documentare, „Istoria Moldovei”, produse sub patronajul lui Dodon, care au fost criticate de reprezentanții mediului academic și istorici.

Cu „Ordinul Republicii” au fost decorați mai mulți deputați ai Partidului Socialiștilor, printre care Bogdan Țirdia – un critic înflăcărat al lui Dodon pe timpul comuniștilor și loial PR-ului său de astăzi;Eduard Smirnov este un fost deputat socialist care în 2013 l-a sprijinit pe deplin pe președintele Igor Dodon în procedura de sechestrare a PSRM (pe atunci fondatorii PSRM l-au acuzat pe Dodon de preluarea partidului prin atac raider); Marele Maestru Internațional al Șahului, și deputatul socialist Victor Bologan are trei medalii de stat: Medalia Meritul Civic de la Voronin în 2006, Ordinul „Gloria Muncii” de la Marian Lupu în 2011 și „Ordinul de Onoare” de la Dodon în 2017. Fosta deputată socialistă, în prezent consilieră în Consiliul Municipal Chișinău Elena Hrenova, a primit ordinul „Gloria Muncii” din partea lui Dodon.

Istoria URSS în ceea ce privește ordinele și medaliile s-a încheiat exact așa cum a început – cu reducerea la zero. În 1917, bolșevicii au emis un decret privind abolirea completă a ordinelor și a altor însemne, iar în 1992, Guvernul Republicii Moldova a primit, de asemenea, propriile sale premii de stat.

