Îl vrei pentru totdeauna? Află dacă te consideră jumatatea lui, în funcție de zodia în care s-a nascut

Te-ai indragostit pana peste cap de partenerul tau de cuplu si simti ca il vrei pentru totdeauna? Zodia in care s-a nascut poate spune multe despre el! Si mai ales despre preferintele sale cand vine vorba despre o partenera „pe viata”.



Sa iubesti nu este usor. Iar sa fii trup si suflet alaturi de persoana pe care o consideri potrivita este un risc pe care trebuie sa ti-l asumi. Viata de cuplu vine cu foarte multe lucruri la pachet. Cu momente de euforie, cu clipe pe care ai vrea sa le traiesti la nesfarsit, cu planuri de viitor…, dar si cu neintelegeri sau unele certuri. Cu toate acestea, daca simti ca sentimentele tale fata de iubitul tau sunt puternice si il vrei pentru totdeauna, exista cateva indicii care iti spun daca si el e capabil de asemenea sentimente profunde.

Poate ca nu crezi prea mult in astre. Sau poate consideri ca unele lucruri sunt generalitati. Insa fiecare zodie are caracteristici si trasaturi care te pot ajuta sa intelegi mai bine persoanele cu care comunici. Mai ales cand vine vorba despre partenerul de cuplu.

Afla daca te considera jumatatea lui!

Berbec

Barbatului nascut in zodia Berbec ii plac relatiile autentice. Daca il vrei pentru totdeauna, fii sincera in fiecare moment. Fii tu insati si nu incerca sa il impresionezi cand nu este cazul. Isi va da seama foarte usor daca ai un plan ascuns. Cum iti dai seama ca esti persoana potrivita pentru el? Se va simti mult mai relaxat in prezenta ta si iti va acorda timp.

Taur

Barbatul Taur se implica emotional, pentru ca isi doreste o relatie serioasa. Stabilitatea este foarte importanta pentru el, asa ca nu va cauta relatii pasagere. Nu incerca sa apelezi la diferite trucuri pentru a-l cuceri si nu investi mai mult decat este necesar in relatia cu el. Fii autentica si vorbeste deschis cu el. Te va considera o persoana deosebita si isi va dori sa te aiba alaturi pentru foarte mult timp.

Gemeni

Barbatul Gemeni nu obisnuieste sa aiba relatii serioase. Stabilitatea pe plan sentimental nu il defineste si in niciun caz nu se poate decide usor. Are nevoie de timp si trebuie sa fie indragostit pana peste cap pentru a se implica intr-o relatie serioasa. Il vrei pentru totdeauna? Surprinde-l in fiecare zi si comporta-te asa cum simti in preajma lui.

Rac

Barbatul nascut in zodia Rac pune foarte mult pret pe viata sentimentala. Are nevoie de stabilitate, insa nu se ataseaza foarte usor. Are nevoie de timp si uneori poate fi dificil. Daca vrei sa fii alaturi de el pentru mult timp, trebuie sa faci unele compromisuri. Trece-i cu vederea unele greseli si acorda-i atentie. Chiar si atunci cand nu consideri ca merita.

Leu

Barbatul nascut in zodia Leu este foarte increzator, orgolios si greu de descifrat. Aproape ca nimic nu il multumeste, iar la capitolul dragoste nu se lasa usor. Ii este greu sa isi exprime sentimentele, mai ales daca nu considera ca a gasit persoana potrivita pentru el. Vrei sa traiesti o viata alaturi de el? Iti vei da seama ca esti persoana pe care o cauta in momentul in care iti va acorda incredere. Si te va privi de la egal la egal.

Fecioara

Barbatul nascut in zodia Fecioara nu este atras doar de fizic, ci si de intelect. Este atras de persoanele alaturi de care poate purta conversatii nesfarsite, indiferent de subiect. Ii plac persoanele deschise, care sunt autentice si au curaj sa spuna intotdeauna ce gandesc. Cum iti dai seama ca esti persoana potrivita pentru el? Vei observa ca se simte foarte bine in preajma ta si va fi dornic sa petreceti cat mai mult timp impreuna.

Balanta

Barbatul nascut in zodia Balanta crede in dragostea la prima vedere. Este insetat de iubire si comunica deschis cu persoana iubita. Insa este si precaut in acelasi timp, ceea ce inseamna ca te va supune unor teste. Deoarece vrea sa fie sigur ca esti persoana potrivita pentru el, va fi uneori distant. Trebuie sa ai rabdare cu el daca vrei sa-i castigi increderea pe termen lung.

Scorpion

Barbatul Scorpion este si el insetat de iubire. Crede in dragostea adevarata si isi doreste stabilitate in viata sentimentala. Nu-i plac jumatatile de masura si va cauta intotdeauna o persoana alaturi de care poate fi el insusi. Cum iti dai seama ca te considera jumatatea lui? Va vorbi deschis cu tine, isi va exprima sentimentele si va fi mereu alaturi de tine.

Sagetator

Barbatul nascut in zodia Sagetator nu cauta relatii serioase. Prefera aventurile, deoarece ii este mai usor sa se detaseze si astfel sa nu raneasca inima nimanui. Insa, daca este mereu alaturi de tine, comunicati des si te sustine la fiecare pas, atunci poti avea incredere ca te considera jumatatea lui. Sagetatorul nu acorda timp oricui…

Capricorn

Barbatul Capricorn considera ca o relatie este o investitie pe termen lung. El este constient ca tot ceea ce e frumos in viata nu poate fi obtinut usor. Si este dispus sa faca compromisuri si sacrificii. Esti indragostita de un nativ al acestei zodii si il vrei pentru totdeauna? Vei fi sigura de sentimentele sale in momentul in care el va vorbi despre viitorul relatiei voastre.

Varsator

Barbatul nascut in zodia Varsator este rebelul zodiacului. El prefera relatiile care incalca toate regulile. Nu se implica emotional, nu ii place sa fie constrans si nu obisnuieste sa isi faca planuri de viitor. Aproape orice moment este o distractie pentru el. Si nu neaparat intr-un sens negativ. Varsatorul vrea sa se bucure de viata. Cum iti dai seama ca esti jumatatea lui? Il faci sa fie statornic, sa renunte la obiceiurile vechi si sa admita cand greseste.

Pesti

Barbatul nascut in zodia Pesti are nevoie de intelegere, rabdare si atentie. El se implica foarte mult in relatia de cuplu si considera ca dragostea merita sacrificii. Nu ii plac jumatatile de masura si nici persoanele false. Cum iti dai seama ca te considera jumatatea lui? Va fi deschis in relatia cu tine si iti va povesti tot ce este important pentru el.