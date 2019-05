Ilan ȘOR a dat în exploatare încă o curte reconstruită din Orhei (FOTO)

Ceea ce se întâmplă astăzi în Legislativ îmi amintește de ultimele luni de agonie ale primului parlament, în care am avut și eu onoarea să fiu deputat.

Preparatele culinare de Paște ne îmbine și ne este aproape imposibil să ne „punem pofta în cui”, așa că ne lăsăm pradă meniului de sărbătoare și ignorăm silueta. În ajutorul gurmanzilor și nu numai, am pregătit câteva sfaturi pentru a...

Izvorul Tămăduirii este o mare sărbătoarea închinată Maicii Domnului. Nu are dată fixe, fiind trecută în calendar în vinerea din Săptămâna Luminată. În această zi, în toate bisericile se oficiază slujbe de sfinţire a apei, Aghiasma Mică.

Președintele nou ales al Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat că, după anexarea Crimeei și agresiunea din Donbas, Ucraina mai are în „comun cu Rusia doar un singur lucru – frontiera de stat”, a scris președintele Ucrainei pe pagina sa de Facebook, comentând...

Curtea de bloc din strada 31 august are o lungime de 300 de metri și o suprafață a carosabilului de 765 de metri pătrați.

Locuitorii curții din strada 31 August sunt foarte bucuroși. „Așa de frumos nu s-o făcut niciodată în viață. Tot ne-au schimbat. La trimis Dumnezeu de sus”, a spus un copil.

”Am asistat cu toții la darea în exploatare a curții care este deja asaltată de copii. Avem și alte proiecte pe care le vom realiza în acest an, inițiative ale lui Ilan Șor. Și vom continua ca orașul Orhei să devină cel mai frumos oraș din țară. Lucrările sunt efectuate cu resursele proprii ale Primăriei Orhei, ceea ce ne permite să realizăm mai multe proiecte”, a punctat Valeriu Oprea, Administratorul Întreprinderii Municipale Servicii Comunal -Locative Orhei, Valeriu OpreaOrhei.

”În fiecare curte venim cu o abordare individuală, în funcție de specificul fiecărei curți. Aici am schimbat stratul de asfalt, a fost amenajat și un mini parc, care devine o nouă zonă de agrement pentru locuitorii din zonă. Sunt amenajate și terenuri de joacă. Și zona verde este înnoită, schimbată, înfrumusețată”, a precizat Diana Memeț, primarul interimar de Orhei.

”Vreau să știți că tot ce facem este pentru confortul dumneavoastră. Facem totul din inimă pentru că vă iubim. Astăzi am inaugurat încă o curte renovată. Anul trecut, eu am promis că programul „Operațiunea Curtea” va fi lansat în toate curțile din municipiu. Trebuie să muncim, să depunem efort şi doar așa putem împreună să reconstruim și să renovăm iubita noastră ţară. În timp ce unii sunt preocupați doar de politică, noi o să construim și o să oferim oamenilor o viață mai bună”, a declarat deputatul Ilan Șor.

