Ilan Șor a dat în exploatare la Orhei încă o porțiune de drum reconstruit

Ceea ce se întâmplă astăzi în Legislativ îmi amintește de ultimele luni de agonie ale primului parlament, în care am avut și eu onoarea să fiu deputat.

Încheiem în acest număr ciclul de materiale despre Târgul de Carte „Livre Paris 2019”. Cu Mircea V. Ciobanu, critic literar, am discutat după incendiul de la Catedrala Notre-Dame din capitala Franței, de aceea am abordat și acest subiect, care a sensibilizat...

Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, a fost condamnat la un an de închisoare de o instanţă din Londra, pentru că a încălcat condiţiile eliberării condiţionate, atunci când s-a refugiat în ambasada Ecuadorului, unde a rămas şapte ani.

Locuitorii din orasul filipinez Binalonan risca sa fie amendati si obligati sa presteze munca in folosul comunitatii pentru... barfa.

Porțiunea de drum modernizată are o lungime de 400 de metri. Aici, muncitorii au așternut asfalt în 2 straturi și au reabilitat peste 3 mii de metri de borduri carosabile și de trotuar. Pentru aceste lucrări au fost utilizate aproximativ 190 de tone de asfalt și 55 de tone de pietriș. La realizarea acestui proiect infrastructural au fost antrenați peste 150 de muncitori.

„Să aibă Dl Ilan Șor parte de sănătate și viață lungă pentru tot ce a făcut el pentru copii, pentru toată lumea. Niciodată noi nu am mers pe așa străzi frumoase. Ilan Șor a făcut o minune în Moldova noastră”, adaugă o bătrână.

Marii beneficiari ai proiectului sunt locuitorii din preajmă, care până acum câțiva ani nici nu visau la un drum renovat. „Este ceva frumos și am dori ca astfel să se lucreze în toată țara, ca să nu fie atâta zarvă, indulgențe dar să fie ceva frumos. Aducem mulțumiri domnului Ilan Șor pentru că într-adevăr muncește pentru oameni”, a spus o locuitoare a Orheiului.

”Am reparat foarte multe drumuri în această perioadă, iar intrarea în Orhei a rămas pentru această primăvară. Este o porțiune de drum foarte importantă pentru orașul nostru. Din acest motiv, am ținut ca lucrările să fie efectuate la cel mai înalt nivel”, potrivit, Dianei Memeț.

”Am ținut întotdeauna ca intrarea în Orhei să fie cea mai frumoasă pentru că este fața noastră. Dragi prieteni, astăzi, încă odată, demonstrăm că orașul Orhei este cel mai frumos și dezvoltat oraș din întreaga țară. Consider că doar vorbind despre politică, nu poți reconstrui și dezvolta Moldova noastră dragă. Am spus și repet, în timp ce toți pălăvrăgesc, noi vom continua să lucrăm pentru a îmbunătăți condițiile de trai ale oamenilor”, a menționat deputatul Ilan Șor.

