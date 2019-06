Ilan Șor a inaugurat încă o stradă din Orhei, reparată capital

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Transformările radicale în Orhei au început în 2015, odată cu venirea lui Ilan Șor și a echipei sale în fruntea primăriei. Încă de la început, noua administrație a decis că se va descurca doar cu resursele primăriei la renovarea drumurilor, curților, instituțiilor sociale etc. Aceasta a permis optimizarea cheltuielilor și direcționarea banilor economisiți pentru alte proiecte sociale.

”Sunt foarte bucuros că ne-am adunat să inaugurăm încă o stradă renovată a oraşului nostru iubit. Consider că unul din cele mai importante lucru pentru un om este ca atunci când iese din casă, să meargă pe un asfalt normal, să fie iluminate străzile, să aibă condiţii normale de viaţă”, a spus Ilan Șor.

Strada are o lungime de 630 de metri şi o lăţime de 6 metri. Muncitorii au montat peste 1.500 de metri de bordură și trotuar și au turnat asfalt în două straturi cu o grosime de peste 10 cm.

Una din cele mai importante artere rutiere din Orhei, strada Dorobanților, a fost reconstruită într-un timp record, în cadrul unui proiect mai amplu, lansat anterior de fostul primar de Orhei, deputatul Ilan Șor. Darea în exploatare a noii străzi a adunat toți locuitorii din împrejurimi, iar Ilan Șor a promis că pe parcursul acestui an toate străzile cele mai importante din Orhei vor fi reparate.

