Ilan ȘOR a lansat modernizarea totală a drumurilor din Orhei

Am citit zilele trecute romanul de debut al lui Alexandru Bordian, publicat la Paralela 45, București, 2018. M-am bucurat să constat că tot mai mulți prozatori buni (!) de la noi își fac loc în literatura română. Nu știu când s-a întâmplat ultima dată să avem în...

Timp de aproape o lună, în ziarul TIMPUL au apărut materiale scrise de Diana Cazac, o stagiară care a câștigat încrederea redacției noastre încă la începutul lui decembrie 2018. Între timp, am aflat că Diana nu e doar studentă, dar și profesoară de...

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat că 500 din cele 2.000 de cuvinte moștenite la noi au fost păstrate în toate cele nouă...

El a dat asigurări că în 2019 lucrările de reparație a drumurilor în Orhei se vor dubla față de cele de anul trecut. „Vom dubla volumul de lucrări de anul trecut. Suntem singurul oraș care avem propria companie de reparație a străzilor. Lucrăm cu tehnica noastră, în aprilie va veni tehnică nouă – Kamaz-uri speciale de transport a materialelor, freze, etc, care vor permite creșterea volumului de lucrări”, a precizat Ilan Șor, menționând că în prezent 150 de persoane sunt angajate în lucrările de modernizare a drumurilor din Orhei.

Ilan Șor a amintit că reparația străzii Dorobanți este una din promisiunile pe care le-a dat-o orheienilor acum un an. Acest sector de drum reprezintă de fapt continuarea uneia din principalele artere rutiere a Orheiului, modernizată în 2018.

Primarul de Orhei, Ilan Șor, ales recent deputat în Parlament, continuă modernizarea infrastructurii din municipiul Orhei. Așa cum a promis în campania electorală, imediat după scrutin, Ilan Șor a început să-și onoreze promisiunile. Mai mult, edilul dă asigurări că în acest an se va dubla volumul lucrărilor de reparație a drumurilor.

