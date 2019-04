Ilan ȘOR: am început iluminarea totală în 104 localități

Partidul Politic ȘOR inițiază cel mai de amploare proiect de dezvoltare infrastructurală a Republicii Moldova din ultimii ani. În cele 104 de localități care intră în circumscripțiile electorale uninominale 18 și 19, precum și în toate localitățile din raionul Orhei, începând cu miercuri, 11 aprilie, formațiunea începe instalarea sistemului de iluminat public, a anunțat miercuri liderul partidului, deputatul Ilan Șor. Proiectele infrastructurale vor continua în aceste localități și în următorii ani – vor fi reconstruite drumurile, restabilite instituțiile de învățământ și cele medicale.



Partidul Politic ȘOR inițiază proiectul său infrastructural de amploare în 104 localități. Este vorba de satele din circumscripțiile uninominale 18 și 19 acolo unde reprezentanții formațiunii au câștigat alegerile (este vorba de sate din raioanele Orhei, Călărași, Rezina, Criuleni, Dubăsari), precum și localitățile din raionul Orhei care nu au intrat în aceste circumscripții.

Astfel, Partidul ȘOR începe să-și îndeplinească promisiunile electorale, a declarat liderul partidului. „După cum am promis, imediat după alegeri voi începe să lucrez în circumscripțiile unde am învins. De mâine încep lucrările de modernizare totală a iluminatului public în 104 localități din țară. Iluminatul public modern este atât de necesar satelor noastre ca oamenii să nu mai umble noaptea cu felinarul”, a declarat Ilan Șor.

El a precizat că proiectul de asigurare a iluminatului public va fi finalizat în decurs de 12 luni. Vor fi utilizate zeci de mii de becuri LED, mii de kilometri de cablu, piloni, etc.

Mai mult, Ilan Șor a menționat că proiectele Partidului ȘOR nu se încheie aici, astfel că în următorii ani în aceste localități vor fi reconstruite drumurile, vor fi restabilite instituții cu menire socială.

„Avem un plan foarte clar de acțiuni în cele două circumscripții. În al doilea an vom începe modernizarea și restabilirea drumurilor, în al treilea an vom asigura fiecare localitate cu instituții medicale, în al patrulea an vor fi restabilite toate instituțiile de învățământ. Așa planificăm să reconstruim infrastructura satelor noastre. Începem mâine”, a adăugat Ilan Șor.

Ilan Șor a precizat că lucrările vor fi finanțate de Asociația Obștească „Pentru Orhei”.

De asemenea, el s-a referit și la proiectele Partidului ȘOR la nivel național, care vor putea fi realizate după ce Parlamentul își va începe activitatea și va aproba inițiativele formațiunii. Este vorba de majorarea pensiilor și salariilor, restabilirea colhozurilor, crearea întreprinderilor de stat, instituirea monopolului de stat pe comerțul cu produse petroliere și alcool, etc.