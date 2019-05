Ilan ȘOR către Codreanu: așteptăm răspuns oficial

Ceea ce se întâmplă astăzi în Legislativ îmi amintește de ultimele luni de agonie ale primului parlament, în care am avut și eu onoarea să fiu deputat.

La doar o săptămână după paharul de Starbucks, care a apărut în una dintre secvenţele episodului al patrulea din serialul „ Game of Thrones”, o nouă gafă a devenit virală pe rețelele de socializare. Deși Jaime Lannister și-a pierdut mâna în sezonul...

​Manchester City ar putea fi exclusă din Liga Campionilor din cauza încălcării regulamentului fair-play-ului financiar, a scris, luni, New York Times, citată de AFP.

La New York s-a pronunțat ”deznodământul” în povestea unei escroace din Rusia, cunoscută în SUA sub numele de Delvi și care se dădea drept mostenitoarea germană a unei averi de 60 de milioane de euro.

Totodată, Ilan Șor reiterează că sursele de finanțare a proiectului sunt deschise și transparente și îi recomandă lui Codreanu să nu urmeze exemplul nefast de a conduce orașul stând pe Internet. „Am vrut să ajutăm chișinăuienii și chiar am crezut că și Dvs vă gândiți la locuitorii Capitalei. Dar, se pare, sunteți în stare doar să faceți compuneri pe Facebook. Mai avem un bloc „notoriu” de deputați care se antrenează pe Facebook în loc să se ocupe cu lucruri serioase. Dar cu Facebook-ul și cu postările pe Internet nu hrănești oamenii. Și este absolut anormal să administrezi un oraș, cu atât mai mult o capitală, pe Internet”.

„Chestiunea despre care discutăm astăzi nu are legătură cu alegerile, dar este vorba despre probleme care trebuiau rezolvate demult – asigurarea securității pietonilor din Chișinău. Nu am putut să nu reacționăm la multitudinea de cereri și plângeri ale locuitorilor care nu văd nicio perspectivă să aștepte ceva din partea Dvs, reprezentanții autorităților locale. Orașul este de mult în ruine, iar trecerile subterane nu doar că arată groaznic, dar sunt și periculoase. Ne-am gândit la oameni și la securitatea lor. Dar în primul rând la securitatea copiilor.”

Liderul Partidului Politic ȘOR, deputatul Ilan Șor îi cere primarului interimar al Chișinăului Ruslan Codreanu să-i răspunde oficial la demersul său prin care se oferea să reconstruiască și să modernizeze toate trecerile pietonale subterane din sectorul Botanica. Politicianul arată că inițiativa sa nu are niciun substrat electoral și-l îndeamnă pe Codreanu să se gândească în primul rând la locuitorii Capitalei, sugerându-i să înceteze practica administrării urbii pe Internet.

