Ilan Șor către deputați: spre deosebire de voi, noi construim circumscripțiile noastre

Ceea ce se întâmplă astăzi în Legislativ îmi amintește de ultimele luni de agonie ale primului parlament, în care am avut și eu onoarea să fiu deputat.

Și Partidul ȘOR are un „stăpân” – acesta este poporul Republicii Moldova, care i-a încredințat voturile pentru a-i rezolva problemele. Ilan Șor a menționat că partidul său anume aceasta și face. Astfel, în doar două luni de la validarea mandatelor de deputat, formațiunea sa a lansat cel mai mare proiect de iluminare stradală în cele 104 localități din circumscripțiile 18 și 19, unde a învins la scrutinul parlamentar, continuă să modernizeze infrastructura, la Orhei în două luni au fost reparate câteva străzi, curți ale blocurilor, au loc pregătirile pentru deschiderea noului sezon în cel mai mare parc de distracții din țară, Orheiland, unde toate facilitățile sunt gratuite.

El a dat exemplul Orheiului, unde cu forțe proprii a reușit majorarea bugetului de 3 ori în trei ani, dezvoltarea infrastructurii, drumuri, etc

„Sunt de acord cu Dl. ambasador și pot să adaug că anume Sandu nu are dreptul să fie la guvernare și în Parlament, pentru că anume ea a fost una din figurile centrale ale echipei lui Filat care a fost condamnat pentru această infracțiune. Ați fost una cei care au votat garanțiile de stat, ați primit beneficii din asta, erați membru al PLDM care a beneficiat de banii de la BEM”, a declarat Ilan Șor.

