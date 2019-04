Ilan Șor construiește la Orhei prima grădiniță cu piscină și cameră salină din țară

Actualul președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko, a fost de acord să organizeze o dezbatere cu Vladimir Zelenski, adversarul său din alegerile prezidențiale, pe stadionul olimpic din Kiev, care are o capacitate de 70.000 de locuri. Declaratia sefului statului a fost facuta în cadrul...

”În timp ce toți vorbesc doar despre politică, noi lucrăm. Ne aflăm într-o grădiniță destul de veche, destinată pentru copiii cu probleme de respirație. Aici a fost cameră salină și bazin, care acum vor fi reconstruite din temelie. Aici nu a mai fost făcută reparație de mai bine de 30 de ani. În acest an, ne propunem să finisăm lucrările de modernizare pentru jumătate din grădinițele din municipiu, iar anul viitor să finisăm reconstrucția tuturor grădinițelor din oraș. Îmi doresc ca copiii noștri să dispună de condiții bune. Am implementat și sistemul catering în grădinițe pentru ca micuții să consume alimente sănătoase. Îmi doresc ca astfel de grădinițe să existe în toată țara, dar până atunci muncim pentru locuitorii din Orhei și sunt sigur că într-o zi, toate grădinițele din țară vor arăta la fel ca în Orhei”, a menționat Ilan Șor.

