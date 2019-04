Ilan Șor continuă în ritm alert reconstrucția curților din Orhei

Primăria Orhei continuă “Operațiunea Curtea” cu lucrări de modernizare la o nouă adresă - 31 August nr. 7, 9, 11. Curtea de bloc are o lungime de 300 de metri și o suprafață a carosabilului de 765 de metri pătrați.



Muncitorii vor monta câte 300 metri de borduri pe ambele părți ale drumului și vor așterne 90 de tone de asfalt, cu o grosime de 5 cm. De asemenea, vor fi folosiți aproximativ 16 m3 de beton.

În cadrul unei vizite de lucru, primarul orașului Orhei, Ilan Șor, a declarat că autoritățile locale depun toate eforturile pentru a finaliza cât mai curând modernizarea celor 60 de curți din cadrul programului “Operațiunea Curtea”. El a dat asigurări că toate proiectele începute în Orhei vor fi finalizate.

”Anul trecut am început reconstrucția totală a curților blocurilor de locuit care continuă și în acest an. Întotdeauna am spus că ograda blocului este locul unde locatarii se întâlnesc și discută, unde apar primele emoții. Din acest considerent, pentru mine este foarte important ca fiecare locuitor din oraș care iese din casă să calce pe asfalt, lucru pe care și îl facem. Sunt convins, că într-un timp foarte scurt, vom finaliza lucrările de reconstrucție a blocurilor din municipiu. În prezent, sunt modernizate aproximativ 70% din curți. În ogrăzi se așterne asfalt, sunt amenajate terenuri de joacă, sport și locuri pentru uscarea hainelor. Ne aflăm în secolul 21. De asta și orașul Orhei trebuie să corespundă criteriilor acestui secol. Oamenii trebuie să se simtă confortabil. Iar pentru ca acest lucru să se întâmple, toate instituțiile specializate din municipiu lucrează în acest sens”, a declarat primarul de Orhei, Ilan Șor.

Amintim că proiectul ”Operațiunea Curtea” a fost lansat în primăvara anului trecut de Primăria municipiului Orhei, la inițiativa primarului Ilan Șor, cu scopul de a moderniza infrastructura și spațiile din preajma blocurilor cu multe etaje din oraș. În cadrul proiectului, curțile sunt renovate capital și dotate cu locuri de parcare, spații amenajate pentru uscarea rufelor, terenuri de joacă și sport pentru copii, dar și amenajarea spațiilor verzi.

Până în prezent, în Orhei au fost modernizate peste 40 de curți ale blocurilor multietajate, din cele 60 planificate.