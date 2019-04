Ilan Șor continuă modernizarea totală a drumurilor din Orhei

Ford a anunțat oficial că al doilea model pe care îl va produce în uzina auto din Craiova se numește Ford Puma și este un SUV care va fi poziționat între Ford EcoSport și Ford Kuga. Modelul Ford Puma va intra în producție în a doua parte a acestui an și va fi...

Prima doamnă din Republica Moldova, Galina Dodon, are salariu dublu faţă de soţul său, preşedintele Igor Dodon, arată declaraţia de avere depusă de şeful statului la Autoritatea Naţională de Integritate (ANI).

Primăria Orhei continuă “Operațiunea Curtea” cu lucrări de modernizare la o nouă adresă - 31 August nr. 7, 9, 11. Curtea de bloc are o lungime de 300 de metri și o suprafață a carosabilului de 765 de metri pătrați.

În acest an, în cadrul proiectului Drumuri Bune 2 vor fi reparaţi 2.600 de kiolometri de drum. Subiectul a fost discutat în debutul de astăzi a şedinţei Guvernului. Potrivit premierului în exerciţiu Pavel Filip, bani pentru reabilitarea drumurilor sunt prevăzuţi...

”Reparația arterelor principale din oraș este importantă și pentru confortul locuitorilor, dar și pentru mediul de afaceri. Cu cât este mai bună infrastructura, cu atât sunt mai mici costurile de transportare și, respectiv, mai mici prețurile la produsele cumpărate de cetățeni. Astfel, acest lucru este o investiție bună în economie. Ne propunem ca în acest an să finalizăm reconstrucția și reparația celor mai importante drumuri din oraș. Pe lângă asta, vom continua și modernizarea curților, dar și alte proiecte începute. Cum am și spus, îmi doresc ca orheienii să meargă pe drumuri bune și asfaltate. Nu avem timp de discuții, noi muncim pentru binele orașului nostru”, a declarat primarul Ilan Șor.

Aflat într-o vizită de lucru, edilul de Orhei, Ilan Șor, a declarat că în acest an, autoritățile vor pune accent pe reparația arterelor centrale din oraș, paralel cu străzile adiacente.

Porțiunea de drum care va fi modernizată are o lungime de 400 metri. Muncitorii vor așterne asfalt în 2 straturi și vor reabilita peste 3 mii de metri de borduri carosabile și de trotuar. Pentru aceste lucrări vor fi utilizate aproximativ 190 de tone de asfalt și 55 de tone de pietriș. Lucrările sunt efectuate de peste 150 de muncitori.

