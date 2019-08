Ilan ȘOR continuă reparația drumurilor din Orhei

Președintele Dodon s-a întors din al 5-lea concediu în acest an.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Schimbarea puterii la Chișinău a reanimat speranța moldovenilor că situația economică a țării se va îmbunătăți. Deocamdată, schimbările se lasă așteptate în condițiile în care sunt făcute cu jumătăți de măsură. Or, cei mai mulți moldoveni sun dezamăgiți...

Un bărbat din raionul Ungheni a fost reţinut de ofiţerii CNA şi procurorii anticorupţie, fiind bănuit de trafic de influență. Acesta ar fi pretins şi primit de la un cetăţean 14 600 de lei şi de la altul 800 de euro, sub pretextul că i-ar putea ajuta să obțină mai uşor permisele...

Liderul PPDA Alexandr Slusari, a ținut astăzi un briefing de presă, în cadrul căruia a comentat și vizita Ministrului Apărării Federației Ruse la Chișinău. Acesta a spus că în viziunea lui, este o greșeală și nu aduce nici un plus valoare.

Fostul administrator al Companiei „Pro-Imobil”, Vladislav Musteață, care activează și astăzi în cadrul firmei pe care a fondat-o și a condus-o oficial până în 2017, are calitatea de bănuit într-un nou dosar penal de evaziune fiscală.

Ea a arătat că Partidul Politic ȘOR își va realiza proiectele în pofida presiunilor din partea guvernării, care, la rândul său, doar îngreunează condițiile de trai pentru cetățeni. „Nu evităm să spunem că situația este complicată. Noi, întreaga echipă, trăim sub presiune, dar nu uităm de promisiunile noastre. Cât timp au vorbit cei de la guvernare despre îmbunătățirea condițiilor de trai, noi vedem doar majorarea tarifelor și taxelor, adică reforme antipopulare”, a declarat vicepreședintele Partidului Politic ȘOR, Marina Tauber.

Modernizarea infrastructurii rutiere a municipiului Orhei a fost una din principalele promisiuni ale fostului primar, liderului Partidului Politic ȘOR, Ilan Șor, a declarat vicepreședintele formațiunii, Marina Tauber. Ea a dat asigurări că toate angajamentele pe care și le-a asumat echipa partidului său vor fi realizate, în pofida presiunilor din partea actualei guvernări. „Chiar dacă unii au spus că după parlamentare nu vom face nimic, noi continuăm planul nostru și realizăm angajamentele noastre. Continuă toate proiectele de infrastructură, sociale, economice. Tot ce ține de programul de dezvoltare a municipiului Orhei, totul va fi executat și toate proiectele vor fi implementate așa cum am discutat cu oamenii”, a dat asigurări Marina Tauber.

