Ilan Șor despre „studiul” IDIS Viitorul – vă contraziceți pe voi înșivă

Primarul de Orhei Ilan Șor se arată bulversat de concluziile unui pretins studiu prezentat de IDIS „Viitorul” în care sunt aduse acuzații că ar exista probleme la încheierea contractelor de achiziții ale Primăriei Orhei. Edilul municipiului arată că autorii studiului se contrazic în concluziile pe care încearcă să le formuleze. Totodată, el întreabă de ce această organizație nu a verificat contractele fostei administrații a orașului, atunci când la Orhei nu se construia nimic, iar la intrarea în oraș pășteau caprele.



Autorii studiului se contrazic pe ei înșiși, constată Ilan Șor într-o postare pe contul său de Facebook. „Sincer, vă contraziceți pe voi înșivă – ba eu am furat de la voi miliardul și am construit Orheiul, ba l-am construit din bugetul orașului și am mai și furat de acolo… Am o singură întrebare – dacă presupunem prin absurd că am construit orașul din bugetul orășenesc,iar o parte din bani i-am furat, atunci vă închipuiți cât au furat foștii primari?”, întreabă Ilan Șor arătând că acum în oraș se construiește, față de perioadele anterioare.

„În 28 de ani în oraș nu a fost sădită o floare, nu a fost reparat nici un trotuar, iar la intrarea în Orhei pășteau caprele”.





În același timp, primarul de Orhei se întreabă de ce atunci nu a fost făcute analize ale activității administrației publice locale. „Nu prea-mi amintesc de vreo „investigație” pe numele foștilor stăpâni ai orașului. Asta e tot ce trebuie să știe lumea despre voi”, a concluzionat Ilan Șor.

Amintim că și Primăria municipiului Orhei a difuzat un comunicat de presă în urma studiului lansat de IDIS Viitorul, în care respinge ca nefondate acuzațiile legate de lipsa de transparență sau încălcări ale procedurii de achiziții publice, lansate în cadrul unui studiu prezentat de organizația IDIS „Viitorul”. Instituția precizează că, în calitate de autoritate contractantă în domeniul achizițiilor publice, asigură în conformitate cu legislația în vigoare transparență în toate activitățile desfășurate, informează corespunzător cetățenii privind deciziile luate, inclusiv cele aferente cheltuielilor publice și, implicit, a achizițiilor de bunuri, servicii și lucrări ce urmează a fi desfășurate.

Primăria Orhei prezintă mai multe acte și dovezi ale transparenței și corectitudinii cu care realizează achizițiile publice, amintind că în prezent este verificată de Curtea de Conturi.

Instituția dă asigurări că este gata să fie supusă oricărui audit național sau internațional, transparent și să prezinte toate informațiile și actele solicitate, atât de public, cât și de mass-media, cu respectarea normelor și procedurilor legislative.



Sursa: Timpul.md