Ilan Șor îl face praf pe Năstase: nu a făcut nimic nici măcar în satul natal

Andrei Năstase este un profitor și un palavragiu care nu a putut construi măcar în satul natal un teren de joacă, dar acum promite proiecte de anvergură pe bani pe care să-i cerșească din Europa, a comentat miercuri, 15 mai, liderul Partidului Politic ȘOR, deputatul Ilan Șor. El s-a referit la declarațiile lui Năstase care susține că ar fi reparat trecerile subterane pe bani europeni. „A trecut de la Țopa la Europa”, a comentat zeflemitor Ilan Șor.



Pe Andrei Năstase îl ia gura pe dinainte, dar nu pricepe nimic, consideră Ilan Șor. „Andrei Năstase iese mereu ca păduchele în frunte. Indiferent despre ce nu ar fi vorba, e expert în toate. Este gata să discute despre orice, dar de fiecare dată o face la fel de primitiv. La fel și acum, a ajuns să vorbească despre trecerile subterane din Chișinău. Potrivit lui, dacă ar fi ajuns primar al Chișinăului, trecerile subterane demult ar fi fost reconstruite. Pe bani, potrivit lui, europeni. Cam așa se vede Năstase în funcția de primar – să alerge prin toată Europa cu mâna întinsă, să roage, să cerșească și să facă de râs și funcția sa, și alegătorii, și țara”, potrivit lui Ilan Șor.

Însă, menționează fostul primar de Orhei, lucrurile nu stau nici pe departe așa. „Să presupunem că Năstase va găsi bani pentru reparația pasajelor subterane, dar de unde va lua pentru reparația trotuarelor, a drumurilor, acoperișurilor, iluminatul stradal, amenajarea parcurilor, a zonelor verzi? Tot din Europa? În opinia lui Năstase europenii sunt niște unchi zâmbitori în permanență gata să dezlege punga”.

Pur și simplu, explică Ilan Șor, Năstase nu poate trăi altfel, adică fără să ia bani de la cineva. Înainte erau cei din clanul Țopa, acum vrea din Europa. „Andrei Năstase nu poate trăi fără stăpâni cu cărți de credit. Mai demult aceștia erau Țopa, iar acum – Europa. Nu contează cine sunt, important să dea bani la timp. Este psihologia unui cerșetor de meserie”, a scris Șor.

În continuare, Ilan Șor arată cum și-a exercitat el funcția de primar și cum a reușit să rezolve problemele fără să umble cu cerșitul. „Pentru comparație – la Orhei am majorat bugetul de trei ori și am construit orașul fără a ne umili în fața nimănui. Am depins și depindem exclusiv de alegători. Anume ei, cetățenii Moldovei și sunt stăpânii noștri. Ceea ce propune Năstase pentru țară nu este altceva decât legalizarea robiei, iar pentru el personal, posibilitatea de a huzuri în urma „otkaturilor”, a mai subliniat Ilan Șor.

Potrivit lui Ilan Șor, o nulitate ca Năstase, care nu a făcut nimic nici pentru satul său natal, nu este în drept să-i judece pe cei care realizează ceva pentru oameni. „Și încă ceva – ce drept are să mă critice o nulitate ca Năstase, care nu a putut construi un teren pentru copii nici măcar în satul natal? Eu, în comparație cu el, am ce demonstra, ce le raporta oamenilor. Un lenos, palavragiu și profitor nu poate și nu trebuie să-i critice pe oamenii care lucrează pentru binele țării și al poporului”, a concluzionat Ilan Șor.

Amintim că Năstase s-a referit la subiectul subteranelor după ce Partidul ȘOR în frunte cu Ilan Șor a modernizat pasajul subteran din orășelul Aeroport și a venit cu propunerea să restabilească toate trecerile subterane din sectorul Botanica.



http://hotnews.md