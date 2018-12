Ilan Șor: În trei ani, am crescut veniturile bugetului Orheiului de trei ori

Ninsoarea cade domol peste orașul Chișinău. Fulgi mici și denși se așază pentru prima oară în acest an peste casele demult dărâmate ale orașului. Intrăm în iarnă, iar drumurile și blocurile rămân aceleaşi.

Pe data de 10 noiembrie mă aflam în Istanbul, în drum spre Târgul de carte. La ora nouă dimineața, Istanbulul, care are tot atâția locuitori câți cetățeni are România, a paralizat brusc. Mașinile au înțepenit pe stradă, oamenii s-au oprit din mers.

Preşedintele rus, Vladimir Putin, a declarat că este „prea devreme” pentru a elibera marinarii şi navele ucrainene capturate de Rusia în Marea Azov, acuzând guvernul Ucrainei că a creat acest incident ca o distracţie de la problemele sale interne, scrie The...

Fostul deputat Ion Mărgineanu şi-a împlinit visul de 25 de ani de a parcurge pe jos distanţa de la Bălţi la Alba Iulia în Anul Centenar „Sunt om credul, domnișoară, și dacă cineva îmi spune că mă iubește, eu îl cred. Nu am pierdut niciodată în...

Totodată, el a explicat că sursele suplimentare de care are nevoie pentru proiectele speciale implementate la Orhei, sunt luate de la Asociația „Pentru Orhei”, iar toți banii au proveniență legală. „Mai multe companii private, inclusiv ale familiile mele, investesc în acest fond după ce-și achită impozitele. Nu văd nimic rău în asta. Alți oameni de afaceri investesc acești bani în vile și în bunuri peste hotare. Eu îi investesc în țara mea”, a menționat Ilan Șor.

În același timp, Ilan Șor a negat cu vehemență că administrația locală s-ar fi înglodat în datorii. Din contra, el a menționat că de când se află în fruntea orașului, Orheiul nu a contractat niciun credit și a achitat datoriile pe care le făcuseră administrațiile anterioare. „În timpul administrației mele nu am luat niciun credit și am acoperit practic toate creditele de zeci de milioane luate de administrațiile precedente. Este informație oficială, care poate fi văzută pe pagina web a primăriei”, a precizat Ilan Șor.

„Când am venit în administrația orașului, veniturile proprii ale bugetului local erau de aproximativ 16 milioane de lei. În curând vom vota bugetul pentru 2019, care prevede venituri de aproximativ 45 de milioane, deci o creștere de aproximativ 3 ori, a menționat Ilan Șor”.

