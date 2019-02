Ilan Șor la lansarea oficială în campanie: Scopul nostru primordial este renașterea imediată a Republicii Moldova

Partidul Politic ȘOR s-a lansat oficial în campania electorală într-o atmosferă de nedescris, în prezența a aproximativ 1800 de conducători ai organizațiilor primare de partid. Liderul formațiunii, Ilan Șor a prezentat principalele priorități ale formațiunii sale după alegerile din 24 februarie și a promis solemn că va purta responsabilitate personală pentru realizarea tuturor promisiunilor – majorarea de câteva ori a bugetului, a alocațiilor sociale, pensiilor și salariilor, construirea întreprinderilor de stat și a gospodăriilor țărănești colective, introducerea monopolului de stat la importarea diferitor produse precum alcool, produse petroliere și de tutun. La finalul forumului republican al formațiunii, Ilan Șor a fost votat în unanimitate în funcția de viitorul prim-ministru al Republicii Moldova.



Evenimentul a fost dedicat lansării oficiale a Partidului ȘOR în campania electorală. Liderul formațiunii, Ilan Șor s-a referit la situația actuală dezastruoasă la care a fost adusă Republica Moldova, făcând o radiogramă a principalelor probleme cu care se confruntă. „Țara noastră este la marginea prăpastiei. Satele sunt distruse, infrastructura este distrusă, economia la pământ, întreprinderile au fost închise, obiectele social-culturale distruse, mai mult de jumătate din populația țării a fost nevoită să plece. Iată ce am obținut în 28 de ani de independență”, a arătat Ilan Șor.

El a accentuat că cei care se fac vinovați de aceasta sunt politicienii care au condus Republica Moldova în cei 28 de ani de independență. „Politicienii au distrus tot ce a fost creat timp de decenii. Fără să lucreze, să creeze locuri de muncă, să facă ceva util, sunt acum cei mai bogați oameni din țară. Anume acești oameni an de an au distrus patria. Din păcate, aceasta este adevărul. Mă doare, pentru că sunt cetățean al acestei țări și, la fel ca voi, aș vrea să mă bucur de realizări, dar este invers. „S-au schimbat președinți, premieri, șefi de Parlament, dar viața a devenit tot mai grea. Chiar dacă s-au schimbat, clasa politică a rămas aceeași. Acum, sunt practic aceeași oameni ca în anii 90. Cum au furat, continuă să fure”, a menționat Ilan Șor.

Iar în prezent, clasa politică încearcă să divizeze societatea după diferite criterii – geopolitice, lingvistice, etnice. „Dezbină și guvernează, acesta este principiul lor”, a arătat Ilan Șor, referindu-se la clasa politică moldovenească.

Liderul Partidului ȘOR a arătat însă că scopul său și al echipei sale este să construiască, așa cum a făcut la Orhei, chiar dacă nu este politician. „Acum 3,5 ani am venit în politică. Niciodată nu am făcut politică. M-am ocupat de afaceri, de crearea locurilor de muncă și să continui ceea ce a făcut tatăl meu – să creez. Scopul meu principal nu era să mint oamenii, dar să realizez ceea ce am promis. Am reușit aceasta. Orheiul este un exemplu pentru întreaga țară, pentru că niciodată nu am făcut politică, dar am lucrat pentru orheieni. Scopul nostru era să mărim veniturile la buget, să construim străzi, să le iluminăm, și cred că ne-a reușit. Ne-a reușit să le demonstrăm oamenilor că noi singuri, fără est și vest putem să ne construim țara. Am demonstrat că este posibil și noi suntem în stare să facem asta”, a declarat Ilan Șor, în aplauzele mulțimii.

Anume prin muncă și prin dragoste de țară și pentru poporul ei, Republica Moldova poate să renască, a dat asigurări Ilan Șor. „Scopul nostru primordial este renașterea imediată a Republicii Moldova. Repet – imediată. Cum a spus Lenin, ieri a fost prematur, mâine va fi târziu. Trebuie să acționăm astăzi. Am demonstrat că putem renaște țara noastră. Eu nu am construit la Orhei Europa, eu am construit Moldova. Doar așa putem supraviețui. Avem cu ce ne mândri - cultura minunată, bucătăria gustoasă, cele mai frumoase femei din lume. Și nu vreau să fim ca cineva, dar să fim ca noi. Avem o singură apartenență etnică – suntem cetățenii Republicii Moldova. Astăzi a venit timpul politicienilor noi, care nu se numesc politicieni, dar manageri, care vin la serviciu să creeze, să construiască, să facă”, a mai declarat Ilan Șor, după care a fost prezentată echipa cu care Partidul Politic ȘOR merge în campania electorală.

În continuare el a prezentat și principalele priorități ale Partidului ȘOR care vor permite resuscitarea și dezvoltarea economică și socială a Republicii Moldova.

În primul rând, Ilan Șor a vorbit despre un control mai strict asupra cheltuielilor și veniturilor bugetare, ceea ce va permite, la fel ca la Orhei, majorarea bugetului de trei ori într-un termen scurt. „Mulți promit majorări, dar nimeni nu a spus cum vor face. Noi am demonstrat la Orhei că în 3 ani am majorat de 3 ori bugetul. Așa vom face și la nivel de stat un control strict asupra bugetului, monopol de stat la importul de alcool, produse din tutun și petroliere. Aceste măsuri, în doar câteva luni vor permite majorare de câteva ori”.

De asemenea, echipa Partidului ȘOR va începe reconstrucția industriei fabrici și întreprinderi de stat. Acestea vor da locuri de muncă, venituri la buget și siguranța oamenilor în ziua de mâine. De asemenea, va reabilita economia satelor prin reconstrucția gospodăriilor colective.

„Majorarea veniturilor bugetare va permite creșterea de câteva ori a îndemnizațiilor sociale, a pensiilor, compensarea tarifelor la serviciile comunale, transport public gratuit, acordarea ajutorului pensionarilor, capitalul matern, locuințe sociale și multe-multe altele”, a dat asigurări Ilan Șor.

El a promis solemn în fața miilor de participanți și a cetățenilor care au urmărit evenimentul live că se va ține de cuvânt și va îndeplini promisiunile, așa cum a făcut după alegerile locale din Orhei din 2015. „Le-am promis orheienilor în 2015 că ne vom sufleca mânicile și vom merge la război. Așa am făcut. Promit că după alegeri, chiar a doua zi, întreaga noastră echipă își va sufleca mânicile și va merge să lucreze, să lucreze și încă o dată să lucreze. Astăzi, în fața tuturor, îmi dau cuvântul de bărbat că voi purta responsabilitate pentru fiecare promisiune. Eu nu sunt politician, nu iubesc politicienii, sunt om din business și știu cum să-mi îndeplinesc promisiunile. M-am ținut de cuvânt, mă țin de cuvânt și mă voi ține de cuvânt!”, a promis Ilan Șor.

Partidul Politic ȘOR a început acum mai puțin de patru ani în urmă să scrie istorie, o istorie de succes, a declarat la rândul său reprezentantul formațiunii, Dinu Țurcanu. „A venit timpul ca în fruntea guvernului să vină persoanele în slujba cetățenilor, dar nu invers”, a adăugat Dinu Țurcanu și l-a propus pe Ilan Șor în funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Candidatura sa a fost salutată și votată unanim de cei aproape 2.000 de persoane prezente în sală.

Ilan Șor a declarat că viitorul prim-ministru trebuie să aibă o abordare cu totul diferită față de politicienii de până acum. „Viitorul premier trebuie să fie un fel de primar al întregii Moldove, un om care de dimineață până seară să se ocupe de problemele cetățenilor. Imediat vom începe să majorăm bugetul, vom începe să construim întreprinderi, vom întoarce concetățenii acasă pentru că le vom da locuri de muncă cu salarii decente, aici, acasă. Vom începe reconstrucția întregii infrastructuri. Ca în perioada sovietică – cincinalul în trei ani. Ajunge să pălăvrăgim, ajunge să lenevim. La Luptă!”, și-a îndemnat Ilan Șor membrii echipei, în aclamațiile mulțimii.

