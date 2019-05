Ilan Șor: La Orhei, modernizarea drumurilor este în plină desfășurare

Bloggerul Eugen Luchianiuc îi dă replică liderului PPDA, Andrei Năstase, care a lansat ieri atacuri dure la adresa celor care îl critică. Răspunsul bloggerului vine sub formă unui demers către conducerea Spitalului Clinic de Psihiatrie, în care Luchianiuc cere ca Năstase...

”Prioritatea noastră este continuarea reconstrucției străzilor din Orhei. În prezent, reparăm un drum unde nu a existat niciodată apeduct și canalizare. Străzile aflate în reparație sunt centuri de legătură și de tranzit cu alte artere principale din oraș. Astfel, în acest an ne propunem să reparăm toate străzile din municipiul Orhei. Ne bucură faptul că toate lucrările sunt efectuate cu sursele proprii ale Primăriei, ceea ce permite economie de bani și redirecționarea acestora spre alte proiecte de infrastructură”, a declarat Ilan Șor.

Echipa lui Ilan Șor își propune să finalizeze în acest an reparația tuturor străzilor din oraș. În paralel, a menționat fostul edil, este instalat sistemul de apă și canalizare, iar lucrările sunt realizate cu forțele proprii ale Primăriei.

Municipalitatea, la inițiativa lui Ilan Șor, a elaborat un plan strategic multidirecțional, astfel că odată cu reparația străzilor are loc și instalarea rețelelor de apeduct și canalizare, care nu au existat niciodată în această zonă. În așa fel, de condiții moderne de trai se vor bucura sute de orheieni. De asemenea, sunt amenajate și reconstruite trotuarele, dar și intrările în curți.

Strada Dorobanților, care nu a fost reparată niciodată în ultimii 40 de ani, este amplasată în zona Lacului Orhei și a giganticului Parc de distracții OrheiLand. În plus, acest sector este unul traversat de mii de turiști în drum spre o renumită vinărie din regiunea Orheiului.

