Ilan Șor o atenționează pe Maia Sandu: pregătește-te pentru lustrația publică!

Scandalos cunoscutul om de afaceri, Ilan Şor, continuă seria de acuzații și atacuri împotriva liderului Partidului PAS, Maia Sandu, adresîndu-i-se cu un nou mesaj.



"Așa cum am şi promis, sînt consecvent în acțiunile mele, de aceea deja este pregătită spre a fi înaintată acţiunea civilă, pe care tu o vei primi în curînd. Aștept de la tine dovezi ale acuzațiilor goale și, avînd în vedere că nu le ai, aștept scuze", a scris omul de afaceri cu reputație dubioasă pe rețelele de socializare.

Şor susţine că moldovenii își mai amintesc că anume ea a distrus sistemul de învățămînt al Moldovei și că trebuie să răspundă direct pentru aceasta. "Ieri, la o întîlnire cu oameni care au lucrat toată viața în sistemul educațional, am povestit despre programul partidului. Cînd am ajuns la punctul cu introducerea Tribunalelor Poporului, oamenii m-au întrebat dacă acest lucru va viza și crimele comise anterior. Eu am răspuns: "Desigur, da!". Atunci ei cu ochii arzînd și-au exprimat dorința de a te pune pe banca acuzaţilor Tribunalului Poporului, pentru distrugerea învățămîntului moldovenesc", a declarat primarul de Orhei. El a acuzat-o pe Maia Sandu că a făcut experimente cu sistemul educațional, care au dus la consecințe grave în țară.





"Pot adăuga cîteva adevăruri comune. Satul fără școală este sortit pieirii. Într-un sat unde nu este școală nu dau naștere copiilor, deoarece aceştia nu vor avea unde să înveţe. Din satul, în care școala este închisă, oamenii pleacă. Din țara în care sistemul de învățămînt este distrus, oamenii fug. Eşti gata tu, dragă Maia, să duci întreaga responsabilitate pentru faptul că în satele noastre au apărut sate-fantomă, pentru faptul că Moldova se transformă treptat într-un deșert nepopulat", scrie Ilan Şor.

El este sigur că astfel de crime împotriva țării și societății nu au termen de prescripție. "Pregătește-te pentru lustrație publică", şi-a încheiat postarea cu amenințare scandalosul om de afaceri.

Maia Sandu și Ilan Şor au început schimbul de acuzații, după ce acesta din urmă a declarat că i-a plătit lui Sandu prin intermediul lui Vlad Filat. În urma acestei declarații, liderul PAS a spus că îl va da în judecată pe primarul de Orhei pentru calomnie. Şor, fără să se gîndească prea mult, a înregistrat două plîngeri pe numele fostei ministre a Educației.

Sursa: noi.md