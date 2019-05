Ilan Șor: Pregătim OrheiLand pentru marea deschidere, lucrările sunt în plină desfășurare

Au început filmările pentru primul serial bazat pe acţiunea din "Game of Thrones/ Urzeala Tronurilor", realizatorii folosind ca titlu provizoriu formula "Bloodmoon", relatează contactmusic.net. Producţia - care o are în distribuţie pe actriţa britanică...

„Fabrica de troli” din Rusia ar fi folosit un software dezvoltat pentru a influența referendumul Brexit, relatează The Telegraph.

Centrul are o capacitate de peste 50 mii de persoane. Intrarea și toate atracțiile pentru vizitatori sunt gratuite.

Amintim că parcul de distracții ”OrheiLand” are o suprafață de 20 de mii de metri pătrați și a fost deschis pe 1 iunie 2018, fiind vizitat de peste jumătate de milion de persoane, inclusiv din Ucraina și România, atrase de zecile de tobogane gonflabile, trambuline şi terenuri de joacă pentru copii, dar și multiplele atracții și distracții pentru maturi.

Totuși, atracția de bază a OrheiLand-ului din acest an este un roller-coaster, care este fabricat în Italia, special pentru parcul de distracții din Orhei.

”Ne-am propus în acest an să uimim vizitatorii cu tot felul de atracții. În primul rând, schimbările care se produc sunt pentru locuitorii din Orhei, pentru ca în sezonul estival oamenii să aibă unde se relaxa. Extindem plaja. Vor fi multe surprize, aquazone, orășelul copiilor, unde fiecare micuț își va găsi aici atracția. Ne dorim ca, venind aici, copiii să se simtă în lumea basmelor. Orheiul este un oraș de vis, de asta și OrheiLand va fi la fel”, a declarat deputatul Ilan Șor.

Și în acest an, administratorii promit surprize, inclusiv distracții care nu au mai fost în Republica Moldova, dar nici în întreaga regiune. Fostul primar de Orhei, cel care a venit cu inițiativa construirii unui asemenea parc la Orhei, actualul deputat Ilan Șor a deschis unele paranteze, promițând că oricine va vizita complexul în această vară, va dori să revină.

