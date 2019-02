Ilan Șor, scăldat în aplauze la evenimentul de lansare în campania electorală

Partidul ȘOR, condus de primarul de Orhei (degrevat din funcție pe perioada campaniei electorale) este una din celor mai tinere formațiuni politice care participă în actuala campanie electorală, dar care a ajuns la un rating mult mai mare decât partide cu tradiție, unele dintre care au fost și la guvernare. În prezent, Partidul ȘOR are aproximativ 60.000 de membri, fiind cea mai numeroasă familie politică din Republica Moldova. Partidul Politic ȘOR este și membru al Alianței Conservatorilor și Reformiștilor Europeni, una din cele mai influente grupuri politice la nivel european și mondial.

La finalul reuniunii, cei aproape 2.000 de reprezentanți ai Partidului ȘOR au votat în unanimitate candidatura lui Ilan Șor la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, după alegerile parlamentare. Decizia a fost urmată de aplauzele și aclamațiile mulțimii minute în șir, oamenii nu-și dădeau rândul să se salute și să-i strângă mâna tânărului politician care a accentuat că Republica Moldova are nevoie de o nouă clasă politică și de noi politicieni care să aibă în prim plan grija față de țară și popor, nu propria îmbogățire.

