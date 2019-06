Ilan Șor: suntem opoziția care realizează promisiunile față de oameni

Partidul ȘOR este în prezent singurul partid politic care își realizează promisiunile față de alegătorii săi, a declarat liderul formațiunii, Ilan Șor în cadrul unui briefing de presă. El a făcut referire la amplul proiect infrastructural anunțat în cele 104 localități din circumscripțiile în care a învins la alegeri și a chemat toți politicienii să urmeze exemplul partidului său, dar, în primul rând, să rezolve criza politică în care au aruncat țara.



„Chiar la prima ședință a parlamentului am declarat că vom îndeplini tot ce am promis în campania electorală și ne-am asumat responsabilitatea pentru cele două circumscripții în care am învins la alegeri. În prezent, Partidul ȘOR asta și face - elaborează noi și noi proiecte care să ajute oamenii să trăiască mai bune”, a precizat Ilan Șor.

În acest sens el a amintit că Partidul ȘOR și-a asumat să ilumineze toate cele 104 localități, se repare drumurile, să modernizeze școlile grădinițele și spitalele. „Am început programul de iluminare a celor 104 localități. În 5 sate am și finisat deja lucrările”.

„Oamenii care ne-au dat votul anume asta au vrut de la noi. Suntem consecvenți în acțiunile noastre”, a mai declarat Ilan Șor.

El a amintit că formațiunea sa a anunțat din start, după consultările pe interior, că trece în opoziție, în timp ce celelalte trei partide care au intrat în Parlament și-au asumat guvernarea. În acest context, el a chemat toate cele trei partide să se așeze la masa de negocieri și să găsească soluții pentru a scoate țara din criză.