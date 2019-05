Ilan ȘOR va da în exploatare la Orhei o grădiniță cu bazin și cameră salină

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

„După reținerea, marți, a unui oficial rus, autoritățile kosovare au acuzat Moscova că tulbură apele în Europa de Sud-Est”, scrie The Independent.

Președintele Partidului Unității Naționale, Anatol Șalaru, susține că dacă se va produce o alianță între blocul ACUM și PSRM și structurile de forță, dar și alte instituții de stat vor ajunge sub influența Rusiei, atunci acesta promite că va ieși în stradă....

Interlopul Grigore Caramalac deține cote în toate afacerile pe care le are sau la care participă în Moldova Andrei Tranga. Cei doi se cunosc din anii 1990 și sunt prieteni. Mai mult, legătura dintre Tranga și Caramalac, zis Bulgaru, este consfințită și în denumirea...

„Am reușit să implementăm sistemul de catering. Îmi doresc ca copiii care frecventează grădinițele, pe lângă alimentația sănătoasă, să primească și cunoștințe bune. Din acest motiv, am decis să oferim fiecărui angajat din instituțiile preșcolare câte un surplus la salariu de câte 1000 de lei”, a menționat deputatul Ilan Șor.

„Când am venit în fruntea primăriei Orhei, toate grădinițele, la fel ca și cele din țară, erau într-o stare deplorabilă”, a afirmat Ilan Șor. În context, el a amintit că reparația grădinițelor este doar o parte a programului său de modernizare a învățământului preșcolar în general.

La Orhei sunt pe ultima sută de metri lucrările de reconstrucție capitală a primei grădinițe de tip sanatorial din Republica Moldova. Aceasta va fi dotată cu cameră salină și două piscine și va fi frecventată de copii cu probleme respiratorii. Până la sfârșitul acestui an, fostul primar de Orhei Ilan Șor și echipa sa își propun să modernizeze capital toate instituțiile preșcolare din localitate intrate în reparație.

