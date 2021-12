Ileana Pîrgaru pleacă din echipa TVR Moldova: „M-am bucurat de fiecare succes al acestei mici televiziuni și m-a durut fiecare greșeală, fiecare comentariu critic scris la adresa noastră”

Jurnalista Ileana Pîrgaru a anunțat că pleacă din echipa TVR Moldova chiar dacă a activat încă de la lansare. Anunțul a fost făcut pe rețelele de socializare.

„M-am bucurat de fiecare succes al acestei mici televiziuni și m-a durut fiecare greșeală, fiecare comentariu critic scris la adresa noastră. Am știut întotdeauna că TVR Moldova nu are rating, dar mi-am zis că trebuie să lucrăm pentru telespecatorii noștri puțini și elevați, pentru că am mizat întotdeauna pe calitate, nu pe cantitate. După 6 ani, a venit timpul să plec de la TVR.”, a scris jurnalista.



În final, Ileana Pîrgaru le-a urat „succes colegilor mei”.