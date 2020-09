Actualitate 28 Septembrie 2020, ora 10:32 Ilham Aliyev: Azerbaidjanul nu a recurs la nicio provocare. Azerbaidjanul își apără pur și simplu interesele Marime Font



În ziua de 27 septembrie 2020, la ora 06:00, forțele armate armene, încălcând grav regimul de încetare a focului, au tras asupra pozițiilor armatei azere situate în zona de front a satului Gapanlî raionul Terter, Ciraglî și Orta Garvand din raionul Agdam, Alkhanlî din raionul Fizuli, Șukurbeyli și Djodjug Mardjanlî din raionul Djebrail cu utilizarea armelor de calibru mare, a aruncătoarelor de mine și a instalațiilor de artilerie utilizate în diverse scopuri.

Ca rezultat al bombardamentului deliberat și intenționat de către forțele armate ale Armeniei a obiectelor și persoanelor civilile care locuiau dens în zona frontului, civili, precum și personal militar, au fost răniți și uciși, iar numeroase case și obiecte civile au fost grav avariate. Cu scopul de a suprima activitatea de luptă a forțelor armate din Armenia și pentru a asigura siguranța populației civile, comenduirea armatei azere a decis să înceapă o operațiune contraofensivă de-a lungul întregului front. Loading...

Cu o adresare față de națiune a ieșit Președintele Republicii Azerbaidjan Ilham Aliyev. El a menționat că în ultima perioadă, provocările militare ale Armeniei împotriva Azerbaidjanului au dobândit un caracter regulat. „Nu este un secret pentru nimeni că primul foc, inclusiv focul de artilerie, a fost deschis de Armenia, iar primii morți au fost militari azeri. Azerbaidjanul a dat un răspuns demn inamicului și ei nu au putut avansa nici măcar un centimetru. Inamicul a fost oprit, integritatea teritorială a țării noastre a fost apărată. În rezultatul loviturilor zdrobitoare, partea armeană a fost nevoită să accepte o înfrângere amară. Am vorbit despre asta, vreau să o spun din nou, dacă am vrea, am putea efectua operațiuni militare pe teritoriul Armeniei. Dar noi nu avem ținte militare pe teritoriul Armeniei și, în acest caz, focul a fost oprit peste câteva zile ”,se spune în adresarea Președintelui Azerbaidjanului. Referitor la scopul Armeniei privind provocările înfăptuite, Ilham Aliyev a subliniat mai multe motive. El a menționat că „O nouă politică de ocupare în numele noilor teritorii – aceasta este politica actuală a conducerii politico-militare a Armeniei”. „Un alt motiv - este acela de a distrage atenția populației țării de la problemele sociale, economice foarte grave din Armenia și de a crea din Azerbaidjan imaginea unui inamic. Un alt motiv este că Armenia încearcă în orice mod posibil să perturbeze procesul de negociere și pot spune că i-a reușit acest lucru. Anume în rezultatul politicii fățarnice, neconstructive și mincinoase a Armeniei, în prezent negocierile efectiv s-au oprit. O altă provocare urmărește anume aceste scopuri, iar acestea - sunt principalele obiective pentru ei ", a subliniat Președintele. Președintele de asemenea a vorbit despre încercările părții armene de a trimite în Azerbaidjan un grup de sabotaj pentru a comite acte teroriste. Cu toate acestea, încercările date nu s-au soldat cu succes, deoarece șeful grupului de sabotaj a fost capturat de militarii azeri și în prezent depune mărturii.

Ilham Aliyev de asemenea a menționat și declarațiile provocatoare ale conducerii armene. „Acum un an, Prim-ministrul Armeniei spunea pe teritoriile ocupate - în Khankendi, că„ Karabah este Armenia și punct ”. În primul rând, aceasta este o minciună, Karabah - este Azerbaidjan și eu mi-am exprimat în repetate rînduri opinia în acest sens. Karabah - este Azerbaidjan și un semn de exclamare. În al doilea rând, această declarație cu caracter provocator efectiv a dat o mare lovitură față de procesul de negociere. Dacă prim-ministrul Armeniei spune că „Karabah - este Armenia”, atunci despre ce fel de negocieri poate fi vorba! ”, - a menționat Președintele. Șeful Statului de asemenea a abordat și problemele procesului de negociere. „În paralel, conducerea Armeniei deja în decursul a doi ani afirmă în mod repetat că Azerbaidjanul ar trebui să negocieze nu cu Armenia, ci cu autoproclamata„ republică Nagorno-Karabah ”. Iar aceasta este o mare lovitură față de procesul de negociere. În primul rând, Azerbaidjanul nu va purta niciodată careva negocieri cu regimul marionetă al juntei. În al doilea rând, încercările de a schimba formatul negocierilor arată încă o dată că scopul principal al Armeniei - este acela de a întrerupe negocierile și de a menține statutul quo. Deși șefii de stat ai statelor-copreședinte ale Grupului Minsk al OSCE au declarat în repetate rânduri că statutul quo este inacceptabil și acest lucru înseamnă că ocupația trebuie să se încheie ” - a spus Ilham Aliyev. Șeful statului Azerbaidjan de asemenea a vorbit și despre acțiunile conducerii Armeniei pe teritoriile ocupate ale Azerbaidjanului, care sunt înfăptuite pentru a „provoca în mod deliberat” partea azeră. „Recent, în orașul străvechi Șușa al străvechiului nostru Azerbaidjan, a avut loc„ inaugurarea ”șefului regimului criminal faimos al juntei. Oare aceasta nu este o provocare? Aceasta este o insultă pentru noi. Ei credeau că noi ne vom resemna cu această insultă. Ei ne provoacă în mod deliberat și vor vedea consecințele amare ale acestui fapt. Recent, s-a luat decizia de a muta parlamentul autoproclamatei „republici Nagorno-Karabah” în străvechiul oraș azer Shusha. Aceasta este o altă provocare. Recent, prim-ministrul Armeniei a anunțat că vor fi create unități militare „voluntare”, care să reunească zeci de mii de oameni. Pentru ce este nevoie de asta? Cu cine ei vor lupta? Aceasta a fost o etapă pregătitoare pentru provocarea comisă astăzi împotriva Azerbaidjanului. Am spus deja de mai multe ori, inclusiv recent de la tribuna ONU, am spus, de asemenea, că Armenia se pregătește pentru un nou război, și Armenia trebuie și va fi oprită ”, a spus Președintele Azerbaidjanului. Ilham Aliyev a subliniat, de asemenea, că pe teritoriile ocupate Armenia înfăptuiește politica de populare ilegală. Astfel, „recent câteva familii de armeni libanezi s-au stabilit în Nagorno-Karabah, inclusiv în străvechiul oraș al Azerbaidjanului - Șușa. Aceasta - este o crimă de război. Acest lucru este complet contrar Convenției de la Geneva ”, - a spus el. El de asemenea, a abordat problema monumentelor din patrimoniul azer, care sunt distruse brutal de ocupanții armeni. „Se schimbă numele raioanelor și satelor noastre. Moștenirea istorică a azerbaidjanilor este ștearsă. Monumentele noastre istorice sunt distruse. Moscheile azere sunt distruse și profanate. Armenia ține vite și porci în moscheile noastre. Aceasta este cea mai mare insultă adusă întregii lumi musulmane. Mormintele strămoșilor noștri sunt distruse de tractoare. Acest lucru este făcut de fasciști, vandali, sălbatici ”, a spus Președintele. În concluzie, Ilham Aliyev a vorbit despre poziția Azerbaidjanului în această privință. „Azerbaidjanul nu a recurs la nicio provocare. Azerbaidjanul își apără pur și simplu interesele, își susține poziția și își desfășoară în mod deschis politica. Am afirmat în repetate rânduri că Nagorno-Karabah - este get-beget pamînt istoric azer și acest lucru este adevărat. Când prim-ministrul Armeniei spune că „Karabah - este Armenia” este o minciună. Când eu spun „Karabah - este Azerbaidjan”, acest lucru este adevărat. Întreaga lume recunoaște Nagorno-Karabah ca parte integrantă a Azerbaidjanului. Dreptatea istorică este de partea noastră, deoarece aceasta este pămîntul noastru natal, pămîntul strămoșilor noștri. Dreptul internațional este de partea noastră. Toate organizațiile internaționale recunosc integritatea teritorială a Azerbaidjanului. Toate țările recunosc integritatea teritorială a Azerbaidjanului. Deciziile și rezoluțiile adoptate în cadrul organizațiilor internaționale confirmă în mod clar că Nagorno-Karabah aparține Azerbaidjanului. În patru rezoluții ale Consiliului de Securitate al ONU se spune că forțele armate armene trebuie retrase imediat, complet și necondiționat din teritoriile ocupate. Timp de aproximativ treizeci de ani aceste rezoluții rămân pe hârtie. Timp de aproximativ treizeci de ani în cadrul Grupului de la Minsk au loc negocieri dar în rezultat, Armenia a paralizat procesul de negociere, comițînd în mod regulat provocări militare. Împreună cu ONU, toate celelalte organizații internaționale de vârf susțin poziția noastră justă. Mișcarea pentru nealăturare - este a doua cea mai mare instituție internațională după Organizația Națiunilor Unite, și astăzi Azerbaidjanul prezidează această instituție. Ei au adoptat o rezoluție justă în legătură cu conflictul. Organizația de Cooperare Islamică a adoptat rezoluții corecte. Deciziile OSCE, rezoluțiile Parlamentului European ne susțin poziția. Poziția noastră se bazează pe dreptul internațional și justiție. Noi ne luptăm pe pământul nostru. Astăzi armata azeră aplică lovituri zdrobitoare inamicului pe pământ azer. Astăzi, armata azeră pe teritoriul său protejează integritatea teritorială a Azerbaidjanului. Ce face soldatul armean pe pământul nostru?! Ce face armata armeană pe pământul nostru?! Nu este un secret pentru nimeni faptul că 90 la sută din personalul „armatei Nagorno-Karabah” sunt cetățeni ai Armeniei. Armenia este un stat ocupant, această ocupație trebuie și va fi încheiată. Noi suntem pe un drum corect. Cauza noastră este corectă. O sa castigam! Karabah este al nostru, Karabah - este Azerbaidjan! " – a menționat Președintele Ilham Aliyev.

