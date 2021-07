Ilie Crețu de la AUR îl face KO pe banditul Usatîi și pe toți românofobii agresivi

Renato Usatîi care este învinuit de delapidare și spălare de bani în Rusia încearcă să se dea curat ca lacrima la Chișinău, ca să poată intra în parlament. Banditul Usatîi a lansat mai multe acuzații în direcția AUR, binecunoscuta poveste inventată de Moscova cu fasciștii, dar a făcut și unele învinuiri încălcând legile GDPR.

Usatîi a declarat într-o conferință de presă că Ilie Crețu de la AUR ar avea un dosar penal pentru vătămări corporale medii. Numărul 10 AUR a explicat că a fost atacat de niște ruși din Tiraspol și și-a apărat demnitatea lui și a familiei sale, iar dosarul a fost clasat.

Ilie Crețu explică totul s-a întâmplat în 2013 într-un local din centrul Chișinăului. O echipă de hocheiști din Tiraspol erau în plină sărbătoare, la un moment dat, câțiva din ei care erau băuți au luat demonstrativ de pe masa lui Ilie Crețu pachetul său de țigări și s-au autoservit. Gestul lor nu a fost tolerat, de aici s-a iscat o dispută, aprinsă și mai mult de înjurăturile xenofobe ale cetățeanului rus Kuzmiciov Veaceslav. Hocheistul și-a pemis să spună că moldovenii sunt niște țărani, rușii pot face ce vor ei, pentru că sunt superiori, că rușii îi f** pe toți moldovenii și pe moldovencele lor. Avalanșa de injurii nu s-a oprit până nu a ajuns la mama lui Ilie Crețu. Aici, numărul 10 de la AUR l-a pocnit pe rusul tupeist de i-a rupt mandibula, iar colegului său, tot un cetățean rus din Estonia, i-a rupt nasul.

Comportamentul și încrederea exagerată a hocheiștilor de la Tiraspol era alimentată de faptul că erau mai mulți și că erau băuți, dar tot ei au chemat poliția și au scris plângere, ceea ce în lumea rusă, nu e bărbătește. Expertiza a constatat că Ilie Crețu nu era beat. Sub presiunea colegilor săi hocheiști, rusul Veaceslav Kuzmiciov și-a retras plângerea, pentru că a înțeles că el a fost cel care a pornit conflictul. Dosarul a fost clasat în 2014.

Ilie Crețu a scris pe facebook că banditul Usatîi nu are dreptul să-i țină lecții de moralitate și ar trebui să-și vadă de propriile probleme cu legea. Numărul 10 AUR spună că regretă acel conflict, dar a fost pus în situația să își apere demnitatea.

„Îmi pare rău că acel conflict din 2013 a dus la consecințe penale, dar niciodată nu aș fi procedat altfel, pentru că onoarea și demnitatea părinților mei, dar și a mea personală, este mai presus de orice!

Nu a fost un conflict etnic, pentru că prieteni de etnie rusă am foarte mulți, dar a fost un conflict cu comportamentul porcesc al unor indivizi, lucru confirmat și de martorii oculari, dar și de înregistrările video de acolo, iar acest lucru nu se încadrează în autoapărare, pentru că eu am fost primul care am lovit.”, a scris pe facebook Ilie Crețu.

