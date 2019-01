Imaginea ANULUI: Donald Trump și-a făcut poster din Game of Thrones și-l folosește la negocieri///VIDEO

Președintele SUA, Donald Trump, a provocat o adevărată nebunie în SUA, după ce și-a făcut poster-parodie după celebrul serial Game of Thrones. Pe acel poster apare Trump, iar pe imaginea președintelui scrie ”Sanctions are coming”, cu referire la celebrul motto al serialului Game of Thrones ”Winter is coming”.





Trump a folosit posterul pentru a-i intimida pe membri Congresului, veniți la negocieri la Casa Albă.