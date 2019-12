IMAGINI de la ședințele unde se consumau droguri ayahuasca. Ce ustensile se foloseau

Alianţa Nord-Atlantică este preocupată de intensificarea misiunilor submarinelor militare ruse în nordul Oceanului Atlantic, deoarece ar putea distruge cabluri transatlantice, afirmă Oana Lungescu, purtătorul de cuvânt al NATO, potrivit Mediafax. În ultimul an, Alianţa...

Catina este o planta ale carei fructe sunt mai putin apreciate decat ar trebui, avand in vedere proprietatile lor antioxidante surprinzatoare. In Orient, catina este folosita de multe secole ca remediu naturist, iar legenda spune ca insusi Ginghis Han isi hranea caii cu aceste fructe...

Bugetarii vor avea o vacanta, timp de 5 zile in luna ianuarie. Guvernul a aprobat o hotarare in acest sens. Astfel, incepand cu 4 si pana la 8 ianuarie, moldovenii vor sta acasa. Iar ziua de 6 ianuarie va fi recuperata pe 11 ianuarie.

”Inculpatul își promova evenimentele de acest gen prin intermediul unui website, folosind ca acoperire o firmă de turism, înregistrată în paradisul fiscal Isle of Man, situată în Marea Irlandei. Pentru participarea la evenimentul din România, participanții trebuiau să achite suma de 550 de euro de persoană dacă aceptau să fie cazați în camere pentru două persoane sau 1.100 de euro de persoană dacă participantul dorea să fie cazat singur, iar sumele de bani trebuiau virate într-un cont indicat de către organizator.

Ayahuasca este o băutură tradițională folosită de triburi amerindiene, care are ca bază DMT – dimethyltryptamine - un drog halucinogen de mare risc din familia triptaminelor.

