Imobilele de lux din Chișinău ale lui Ilan Șor au fost din nou REVÂNDUTE

Andrei Năstase putea să voteze împotriva Rusiei şi sigur n-ar fi picat guvernul, coaliţia, etc. Putea să se abţină. Nu. El a votat pentru Rusia.

Hoția nu va dispărea din Moldova decât atunci când va dispărea și statul. Am tot mai des acest sentiment și sunt tot mai sigură că nu mă înșel deloc.

E o carte despre noi, despre viată (dupa cum spune autoarea volumului: „Realitatea m-a atras mereu ca un magnet, m-a torturat și m-a hipnotizat, mi-am dorit s-o fixez pe hârtie”.

Are mai puțin colesterol carnea albă față de cea roșie? Am tinde să spunem că da, însă un studiu recent ne contrazice. Este la fel de periculoasă.

Anterior acestea i-au aparținut oficial, după care și-au schimbat de câteva ori proprietarii. Ilan Șor însă continua să locuiască pe adresa respectivă. Tot aici, procurorii au efectuat percheziţii, în februarie 2015, când au pornit urmărirea penală împotriva deputatului condamnat în dosarul privind frauda bancară. Aici a stat Ilan Șor și în arest la domiciliu. În pofida acestui fapt, proprietatea de lux nu se regăseşte în lista bunurilor lui Şor puse sub sechestru.

