Implantul fesier cu silicon, cea mai populară intervenţie estetică

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Sunt una din cele 22.650 de victime ale regimului comunist-stalinist de ocupaţie din anii 1940-1944, trimisă cu primul val de deportări din 13 iunie 1941 în regiunea Tomsk a Siberiei, unde am suferit foame groaznică, frig nemilos, chinuri nemaipomenite, înjosiri de neimaginat timp de 17 ani de surghiun.

Veninul de albine este un lichid incolor, acid, excretat de albine în momentul în care se simt ameninţate, dar care capătă popularitate în ultima vreme datorită presupuselor beneficii pe care le are asupra sănătăţii şi frumuseţii. Practicanţii apifitoterapiei...

Pe Violeta Moskalu am întâlnit-o întâmplător la ieșire din Slaviansk, un orășel din estul Ucrainei ocupat timp de câteva luni de forțele rusești și unde s-au dat bătălii grele în 2014. Reporterii HotNews.ro se aflau în zonă într-o vizită...

Noul ministru al Afacerilor Externe a obținut anul trecut salarii de zeci de mii de euro. Din declarația de avere și interese personale a acestuia aflăm însă că Nicolae Popescu nu are în proprietate niciun bun imobil sau mobil, în timp ce familia sa deține trei...

“Implantul fesier cu silicon este o procedură ce ţine de chirurgia estetică şi are menirea de a remodela şi augumenta zona posteriorului. Intervenţia chirurgicală se desfăşoară sub anestezie generală, iar incizia se realizează interfesier, pentru a nu lăsa cicatrici vizibile. După ce este creat un “buzunar” submuscular sau supramuscular se inserează implanturile fesiere. Cea mai des întâlnită metodă de amplasare a acestuia este cea submusculară”, explică specialistul.

În Romania, medicul estetician Iancu Morad realizează această procedură şi explică în ce mod are loc intervenţia şi cui se adresează.

Multă vreme implantul fesier a fost considerată o intervenţie tabu, dar încet - încet începe să câştige teren şi să devină astfel una dintre cele mai în vogă intervenţii estetice. Din ce în ce mai multe doamne şi domnişoare îşi doresc un posterior perfect rotund, ferm, care să le ofere feminitate şi sex-appeal. Să nu uităm că peste ocean, cele mai apreciate vedete din social media îşi expun cu mândrie o astfel de siluetă voluptoasă. Mulţumită inovaţiilor aduse tehnologiei, această procedură este uşor de realizat, iar rezultatele sunt spectaculoase şi de lungă durată. În plus, timpul de recuperare este minim şi fără dureri mai.

